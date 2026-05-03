艾威一家搬入長洲為避世　正向面對談亡妻：每年只准自己傷心三日

艾威今日（5月3日）出席劇集《重案解密》發布會。他接受《香港01》訪問時透露搬入長洲後的生活近況，亦談到想當年苗僑偉（三哥）考入TVB藝訓班的情況，笑言自己算是他的師兄。最後他提及對太太的情感。



艾威出席劇集《重案解密》發布會。（陳順禎 攝）

艾威談及最新接拍新戲，因此而決定搬入長洲長住。（陳順禎 攝）

師兄視角：苗僑偉是被「有型」耽誤的喜劇演員

艾威於1978年入讀第8期藝員訓練班，翌年就加入TVB，而苗僑偉（三哥）則是第9期藝訓班學生。「佢點樣考嘅時候我冇好深印象，最深印象係佢喺訓練班做習作嘅時候，三哥其實天份好好，佢扮查理（查理·卓別林）黐兩撇鬚喺度揈枝警棍。啲人唔係好識捉摸佢喜劇細胞。佢係俾有型耽誤咗嘅喜劇演員。」他透露，在《重案解密》劇中飾演高級警官，負責「坐冷氣房」指揮。

艾威表示，雖然圖片手勢一樣，但內容是不同的詩句，十分有意義。（ig@sir_al_wai）

移居長洲：享受舒適寧靜的海島生活

談到近況，他最近接拍了一套圍繞長洲生活的電影，後來他更索性搬入長洲！他直言，覺得長洲相當適合自己，風景好，居民臉上也總帶着快樂。「真係成家搬晒入去，我、隻狗同埋工人姐姐，其實我都鍾意長洲，長洲畀到我一種好舒服，好寧靜嘅感覺。」艾威去年5月飽歷喪妻之痛仍未走出 再度淚崩：同傷痛共存

艾威表示，現時會用樂觀心境生活。（陳順禎 攝）

艾威和太太陳美玲（Lisa）。（截圖）

豁達面對喪妻之痛：每年只容許自己傷心三日

近期艾威的Instagram頁面，始終高度統一貼出同一張照片，惹來網友關心。他坦言，照片中的一字手勢是向錢小豪學習，有勝利、No.1的意思。記者表示，因去年太太離世，有網民關心他的情緒。他也回答：「唔係、唔係，其實我幾識得處理情緒。唔好講我，任何一個人遇到困境首先要處理自己情緒。如果帶住憂傷或者憤怒去處理事情，你永遠冇辦法搵到最好方法，一定係輕鬆。」

會不會很想念太太？他也回答：「佢係我生命之一部分，無需特別牽掛，我自己容許有三日全程，全程為咗佢。第一係佢嘅生日，第二就係佢嘅死忌，第三就係我哋結婚紀念日。嗰三日容許我自己好傷心咁過，其餘時間我會保持非常之平靜、樂觀、愉快。」