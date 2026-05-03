東張女鄧凱文半蹲曾志偉兩腿之間　首拆解「有冇揩到」：太過忘我

26歲的「東張女神」鄧凱文（Eris）去年7月出席TVB高層樂易玲的生日派對時，因一張與前TVB總經理曾志偉的合照引發軒然大波。相中她以半蹲姿勢身處曾志偉的雙腿之間，被網民狂轟姿勢曖昧不雅。沉寂多時，鄧凱文近日接受訪問時終於首度開腔為事件解畫，澄清當時並無身體接觸，並承諾日後作為公眾人物會謹言慎行。

鄧凱文係「東張女神」之一。（ig@thm___）

鄧凱文年輕有身材，前途無限。（ig@thm___）

鄧凱文年輕有身材，前途無限。（ig@thm___）

還原事發經過 擠迫之中「攝入去」

該張引起爭議的合照，最初由《中年好聲音》評審張佳添在社交平台分享。鄧凱文近日接受《娛樂山》訪問時，親自重組當時情況。她解釋當時現場環境非常擠迫，氣氛高漲，自己只是為了拍照而攝個位置，進入了「忘我境界」：「其實嗰個係一個moment嘅事，嗰幾秒嘅事，純粹係...嘩好逼呀，大家Yo我嚟嘞，我性格係Yeah嗰啲，係懵吓。」

對於外界的諸多揣測，她斬釘截鐵地強調雙方絕無觸碰：「其實冇身體接觸，冇揩到，純粹係攝入去，我都冇諗過啲人會comment呢樣嘢，因為嗰個係一張相，而且真係可能係嗰一吓嘅事，完全係冇諗到會放大咗。」

鄧凱文重提「曾志偉胯下合照」風波。（YouTube@娛樂山）

曾志偉已離任TVB總經理一職。（資料圖片）

汲取教訓承諾檢視肢體動作

面對風波越滾越大，鄧凱文坦言已從中汲取教訓。她認為這是一個經歷，並承諾未來會更加注意鏡頭前的企姿及肢體距離，避免再惹誤會：「自己唔好太過忘我...哈哈...因為嗰日好開心，一個party大家都好開心，完全冇諗過樣嘢。因為經過呢件事，我都會好好檢視一吓自己嘅行為呀、動作呀、眼神呀，唔可以放鬆或者放懈咁樣囉。」

大合照時表現興奮。（ig圖片）

鄧凱文話「冇揩到」。（ig圖片）

轉戰《魔音女團》奪入行首個獎項

自擔任《東張西望》外景主持以來，鄧凱文憑藉亮麗外貌與出眾身材，迅速被網民封為新一代「東張女神」。雖然曾捲入合照風波，但她人氣依然高企，亦不時在IG大方分享美好身段。近日她更積極參與TVB新節目《魔音女團》，並在活動中以一身白色短裙配長靴的青春活潑造型亮相，更勇奪「最佳調皮獎」，順利拿下她加入TVB後的首個獎項。

鄧凱文奪得《最佳調皮獎》。（資料圖片/葉志明攝）

鄧凱文出席《魔音女團》宣傳活動。（資料圖片/葉志明攝）

真係幾調皮。（資料圖片/葉志明攝）

真係幾調皮。（資料圖片/葉志明攝）

鄧凱文性感相視覺衝擊效果勁震撼。（IG@thm___）

鄧凱文大曬三點式水着派福利冧爆粉絲。（ig@thm___）

鄧凱文身材好好。（ig@thm___）

鄧凱文性感照兩日即刪，疑遭高層「照肺」。（ig@thm___）

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