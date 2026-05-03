梁醒波長子傳離世八和會館發訃告悼梁乃業醫生　不入娛圈懸壺濟世

已故粵劇名伶「波叔」梁醒波的長子梁乃業醫生傳於今年3月與世長辭。昨日（2日）網傳香港八和會館近日發出訃告正式證實其死訊，並代表粵劇界同仁致以深切哀悼，讚揚他一生仁心仁術，兼任會館醫務顧問多年，對業界貢獻良多。

已故粵劇名伶「波叔」梁醒波在演藝界地位舉足輕重。（facebook@梁醒波 Leung Sing Por, MBE）

已故粵劇名伶「波叔」梁醒波在演藝界地位舉足輕重。（facebook@梁醒波 Leung Sing Por, MBE）

八和會館發訃告悼念 讚揚貢獻卓著

八和會館的公告由主席龍貫天代表第四十屆理事會發出，內容證實梁乃業醫生已於2026年3月18日離世。公告中提到，全體同仁對其離世深感哀痛，並讚揚梁醫生除了在醫務專業上造福社群外，亦一直熱心支持粵劇事業。自2013年第35屆理事會起，他一直不遺餘力地擔任八和會館的醫務顧問，為業界提供醫療支援。

公告形容：「梁醫生的離世，不僅是本會的重大損失，更是香港粵劇界的深切痛楚。」八和會館向梁醫生的家屬致以最深切慰問。不少網民得知噩耗後亦在網上留言悼念，感謝他為粵劇界的付出，更有網民感嘆表示：「相信梁醫生是波叔最大的成就」。

梁醒波的長子梁乃業醫生（左）傳於今年3月與世長辭。（facebook圖片）

網傳香港八和會館近日發出訃告正式證實梁乃業醫生死訊。（facebook@梁醒波 Leung Sing Por, MBE）

公告形容：「梁醫生的離世，不僅是本會的重大損失，更是香港粵劇界的深切痛楚。」（facebook@梁醒波 Leung Sing Por, MBE）

網民留言悼念。（facebook@梁醒波 Leung Sing Por, MBE）

遵父訓未有投身演藝界 赴英讀醫懸壺濟世

梁醒波生前育有三子四女，當中梁乃業醫生的三位姊妹，包括觀眾熟知的「順嫂」梁葆貞、梁葆文（藝名文蘭）及梁寶珠，均繼承了父親衣缽成為藝人。雖然梁乃業出身演藝世家，自小在戲棚聽鑼鼓聲長大並醉心粵劇，但他深知父親深明吃「舞台飯」的辛酸，不希望子承父業。因此，他當年只能偷偷在房間裡練習《六國大封相》及唱《紫釵記》過戲癮，最後他在喇沙書院畢業後，選擇遠赴英國攻讀醫科，回港後懸壺濟世，以另一種方式（醫療支援）回饋父親畢生奉獻的粵劇界。

憶述嚴父梁醒波侍母至孝

梁乃業醫生曾接受訪問，分享與父親的相處點滴。他指波叔雖然是一名嚴父，但在嚴肅背後卻是一位極其孝順的兒子。梁醫生憶述祖母生前愛喝白蘭地，波叔會一箱一箱買回家陪母親喝；每天早晚睡醒及唱戲回家，第一件事就是探望問候母親。直到祖母離世時，波叔更傷心得幾天幾夜食不下嚥，其侍母至孝之情令他十分難忘。

梁醒波由黑白片年代拍到彩色電視。（電視截圖）

梁醒波生前育有三子四女。（YouTube@演藝人協會）

觀眾熟知的「順嫂」梁葆貞是波叔女兒。（YouTube@演藝人協會）