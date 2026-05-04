陳法蓉賀老父生日冧唱《真的愛妳》　情路崎嶇未婚不育：幸福就好

現年59歲的前港姐冠軍陳法蓉（Monica）向來是圈中出了名的孝順女，十分重視家庭生活的她，只要一有空閒便會陪伴家中老父親四處遊玩。日前適逢陳爸爸生日，陳法蓉在社交平台大晒父女溫馨影片賀壽，而一直單身的她亦親自開腔回應網民對她「不婚不育」的疑問。

陳法蓉是1989年的港姐冠軍。（影片截圖）

陳法蓉是1989年的港姐冠軍。（影片截圖）

陳法蓉是1989年的港姐冠軍。（YouTube影片截圖@myTV SUPER）

陳法蓉近60歲仍保養得好好。（ig@monicachanfy）

慧妍雅集每年均有聚會。（ig@monicachanfy）

慧妍雅集每年均有聚會。（ig@monicachanfy）

蹺實老父唱《真的愛妳》 籲網民派心送祝福

日前是陳法蓉爸爸的生日，陳法蓉特意拍片記錄溫馨時刻。片中陳法蓉蹺住爸爸的手，溫柔獻唱Beyond的經典金曲《真的愛妳》，最後父女二人更一齊對鏡頭擺出心型手勢，畫面溫馨有愛。影片中亦穿插了父女昔日的珍貴舊照。

陳法蓉在帖文中感性寫道：「祝我最親愛的爸爸生日快樂🎂～我想請屏幕前的你幫忙送祝福，點亮一個小❤️，讓老爸刷到的時候，嘴角忍不住上揚～❤️這份特別的生日禮物，來自每一位有心的你，謝謝溫暖的你們！🥳 #父親 #生日快樂🎂」

向爸爸唱《真的愛妳》。（ig@monicachanfy）

一齊做心心手勢，父女都好冧。（ig@monicachanfy）

+ 1

直播回應不婚不育：只要幸福就好了

陳法蓉外貌保養得宜且擁有高學歷，眼見其圈中好姊妹蔡少芬、洪欣、朱茵等早已結婚兼生兒育女，不少網民都對她至今仍未有家庭感到惋惜。早前她在直播時，被網民問到「為甚麼不生孩子」，她大方地回應：「我真心想說，無論是怎麼樣的生活，只要幸福就好了。姐姐現在過的每一天都非常的幸福，我選擇了我的人生，我也希望在這裡祝福每一個人，無論你結婚也好，不結婚也好，生孩子也好，不生孩子也好，只要幸福，怎麼樣都行。」

陳法蓉覺得幸福就好。（小紅書）

情路坎坷交白卷 曾遇「空心油王」大受打擊

事實上，陳法蓉自出道以來可說情路坎坷，曾經歷多段廣為人知的戀情，但始終未能開花結果。1994年，她與才子倪震相戀，惟兩年後男方與舊愛周慧敏復合，陳法蓉隨後宣告單身；2001年，她與富商許晉亨拍拖，戀情僅維持半年便告吹；其後她與內地演員楊俊毅譜出姊弟戀，相戀4年最終無疾而終。

當中最轟動的，莫過於2008年她與商人朱明的戀情。當時有指陳法蓉被指搶走陸詩韻的「油王」男友朱明，二人更一度傳出婚訊，豈料拍拖不到一年，朱明被揭發原來只是欠債數億、早已破產的「空心油王」，最後更玩失蹤。經歷多番感情挫折，如今陳法蓉樂於享受單身，將日子過成自己想要的模樣。

龍九與陳刀仔是《賭俠》的經典組合之一！（《賭俠》電影截圖）

龍九與陳刀仔是《賭俠》的經典組合之一！（《賭俠》電影截圖）

點擊睇Monica更多靚相！