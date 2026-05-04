姜濤爆「放假」獲公司支持　四大崩潰時刻不作詳解：直播都講晒

姜濤4月30日晚在社交平台開直播宣布停止出歌，他坦言這是經過深思熟慮的決定，希望在音樂路上放慢腳步，重新整理思緒。他強調，若只為了推出作品而出歌便有違初心，希望每首歌都能承載真實感受。



MIRROR出席ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 25/26》。（陳順禎 攝）

直播中他更似是放負，苦笑地表示：「我相信有好多一啲唔鐘意我嘅人都好開心，今年終於唔使聽到姜濤呢條友去唱啲咩歌污染我耳仔，啱嘅，你哋今年唔使聽啊，就係咁啦。」另在近期的生日會及直播剖白中，姜濤主動承認自己過往曾虛報學歷。他坦言以前讀書時「好曳」，實際上只讀到中一便沒有再讀上去，而非過往Do姐的訪問中隱晦聲稱的「讀到中三」。

姜濤表示公司有問過他什麼時候出歌，但那一刻他覺得像「例行公事」一樣。（直播截圖)

姜濤與炎明熹超近距離對唱。（陳順禎 攝）

澄清非放假獲公司支持 獲炎明熹邀合唱未落閘

昨晚（5月3日）ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 25/26》中，姜濤和一眾MIRROR團員亦有出席。完場後訪問中，姜濤被問道與炎明熹在台上的合作，他表示採排時大家都有戴帽，所以並沒有貼得太近。有記者提到，炎明熹在自己的訪問中表示，上台姜濤叫她不用太緊張，姜濤回應：「上台前我都同佢講加油啦，綵排嘅時候大家都有帶住耳機同埋大家都好專注喺首歌裏面。」又提到炎明熹開聲表示有興趣與他合唱，記者問：「係咪要等出年？」他回答，合唱歌不在此限。「係咪呀？（係咪呀？）好似係喎⋯⋯我話我自己個人啫，但係你話合唱嘅話⋯⋯」

姜濤爆「放假」獲公司支持。（陳順禎 攝）

此時楊樂文爆了一句：「用另一個筆名，叫咩好呢？」姜濤：「叫任何人。」他又說：「其實唔係放假。」眾人笑言：「係work from home，哈哈哈。」姜濤：「係歌曲製作方面暫停，唔代表我唔做。」記者問：「花姐有沒有阻止？」姜濤：「阻止咗就唔開Live啦。我同公司所有溝通過。（公司supportive？）冇錯，公司非常之支持。（會不會拍電影、拍劇？）暫時未有呢個安排，想專心做好自己要做嘅嘢先。」Chill Club頒獎禮2026｜炎明熹姜濤超近距離曖昧對唱 全晚最靚聲

姜濤表示「有咩喺直播講晒」。（陳順禎 攝）

姜濤親自回應「四大崩潰時刻」。（陳順禎 攝）

親自回應「四大崩潰時刻」

有記者提到之前講的「四大崩潰時刻」，即包括求學時期留班兩年、成名後因壓力太大而打玻璃發洩、遭客戶投訴及「掃掃掃」事件、以及面對墮海事件等心魔，他回答：「我都冇諗定。大家有自己嘅理解嘅空間，但係完整嘅資料就喺生日會講晒，直播都講晒，大家想嘅話可以去睇返成件事，我都解釋晒。」