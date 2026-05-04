周殷廷認愛但不希望影響女友與小朋友　否認放售梁詠琪簽名CD

周殷廷（Yan Ting）最近成為風波話題人物。早前周殷廷在Instagram分享一張與JACE（陳凱詠）的sweet爆合照，同時更疑似有人向周刊報料，指目擊他們疑似拍拖，大眾誤以為兩人正式公開戀情，後來走向卻急轉直下。



周殷廷與JACE新歌翅傳風波始於一張合照。（ig截圖）

獲封「Market廷」 正印女友身份曝光

翌日後，周殷廷在網上分享新歌《今世情人》，原來是陳凱詠只是擔任MV女主角，令歌迷都感到自己愛騙、被利用，令不少網民感到「真心換絕情」，狠批他「自炒緋聞」玩得太過火。這次「狼來了」事件引發了公關災難，令他被網民冠上「Market廷」的稱號，後來更人報料指周殷廷的正印女朋友為曾參選港姐的單親媽媽的飲食界KOL梁雅琳（Hilda）。

致歉認錯：的確可以做得更好

周殷廷（YT）接受訪問時，為眾多話題解畫。「首先想喺度同大家講，如果有唔舒服嘅感受，喺度同大家講聲唔好意思。」他表示，宣傳計劃原本是想放上劇照，先出第一張，之後第二張第三張：「呢個都係超乎咗想像，喺呢度要講非常之唔好意思。的確可以做得更好，我都要多多學習，希望下次嘅話做得好啲。」

周殷廷再三道歉。（陳順禎 攝）

低估網民反應：我自己都係唔應該

關於被拍到一齊旅行一事，他也解釋當時正在拍攝YouTube Vlog，該處亦有些香港旅客，所以被拍到也不出奇。為什麼發生誤會後沒有即時澄清？他回答：「去到夜晚嘅時候，我咁啱喺澳門，咁我喺度諗係咪應該post，可能下一個都仲OK呢。呢個係我自己睇返，下次就唔好，因為我低估咗網民鍾意呢個組合。我自己都係唔應該。」他澄清，原先意思只是想放一張劇照做宣傳。YT表示，下次宣傳會更為謹慎，會記得附上歌名。JACE陳凱詠與YT周殷廷見面零交流 為風波解畫：今次係配合做演員

失婚KOL梁雅琳曾參選香港小姐，後來轉戰飲食界。（ig截圖）

大方認愛Hilda：我諗要尊重同保護對方

被問到如何向粉絲補救，他再一次道歉：「非常之唔好意思。（JACE有咩反應？）傾過佢都明，網民反應的確出乎意料，我諗大家都唔想。」有記者問，如何向女朋友交代？他直認對方明白。記者問「女朋友」是否就是梁雅琳（Hilda），他說：「其實我之前電台，甚至IG Live都講過呢件事，但係可能冇乜人關注，咁所以又冇話特別講，特別唔講，順其自然。」他也表示，女朋友性格比較低調，也不想因自己工作而影響她和小朋友生活，或加上不必要壓力。「一段關係入面，我諗要尊重同保護對方。」JACE陳凱詠只係煙幕！ YT周殷廷正印曝光為曾失婚飲食KOL？

周殷廷表示，原意只是想post一張合照，沒想過網民會咁大反應，也表示自己行動太慢。（陳順禎 攝）

否認變賣Gigi簽名CD 疑搬運時遺失

問到早前由梁詠琪（Gigi）簽名，署名給他的CD流出被放售。他解釋說：「絕對唔係我攞去賣，首先有我個名喺度。我記得2020年尾嘅時候，我返新加坡，嗰時收到任何禮物都會擺喺公司一間房，我哋全公司同事都放唔同items，可能搬運嘅時候有物件遺失。」他也表示，公司已向梁詠琪方面的公司解釋，但事件起因，為何會遺失，則尚在調查中。梁詠琪贈周殷廷簽名CD疑網上放售 碟上註有︰Dear Yan Ting

澄清避做訪問傳聞 親解當日抱恙原因

早前周殷廷出席港台活動時，被指完場後避訪問離場。他也解釋，出席當天前兩日其實在養和治療中，出席當日也十分不舒服，所以才有出席港台活動但不做訪問一事。有記者提出，收到港台公關方向的解釋是，周殷廷鼻敏感。他回答：「我哋絕對冇講過鼻敏感。」他表示，當日喉嚨痛、發燒：「你諗到所有嘢全部都出現。」