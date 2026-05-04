低智商犯罪劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《低智商犯罪》陸劇又名擒賊記，改編自同名小説。有王少雄、孫晚成、張金夢作為編劇，劉海波為執導，由王驍、田曦薇領銜主演的一套以現代刑偵犯罪為題材的電視劇。女主角田曦薇最近憑熱播劇《逐玉》，獲得了話題性十足的關注度和人氣，今部劇更首次嘗試刑偵題材，期待她能帶著熱度再下一城！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

低智商犯罪官微@Weibo

《低智商犯罪》電視劇情大綱

警察張一昂（王驍 飾）離開一線刑偵已有好幾年，但因為省廳一封匿名舉報信，而被指派前往三江口調查案件。張一昂抵達三江口沒多久，刑警隊長就遇害了，張一昂隨即令人懷疑。張一昂在努力洗清自己涉案嫌疑時，與剛加入警隊的女警李茜（田曦薇 飾）合作，意外逮捕連環殺人案的兇手，也因此迅速樹立名聲。張一昂把調查對象鎖定在富商周榮（王傳君 飾）及背後的同黨，周榮表面上是一位樂善好施的慈善家，實則是操控犯罪網絡的幕後黑手。然而，那些「蠢賊」們花樣百出，彼此之間勾心鬥角、爭功諉過，引發蝴蝶效應，反倒幫助張一昂帶領警察團隊屢立大功，更獲讚「反套路神探」的稱號。張一昂與所有蠢賊因為「緣分」而聚集一堂，憑藉過人的智慧與膽識使他留到最後，不僅得知了同伴遇害的真正原因，也令幕後真凶落網。

《低智商犯罪》播出時間｜最新追劇日曆

《低智商犯罪》電視劇幾時播? 《低智商犯罪》一共有24集，由江蘇衛視、東方衛視番茄台、愛奇藝、咪咕影片播放。愛奇藝、咪咕影片會員，5月4日起18:00首更5集。5月5日開始，每日更新2集。5月12日起，每日更新1集。5月14日至16日，VIP停更。

5月6日起，江蘇衛視、東方衛視黃金檔播出。

《低智商犯罪》播出時間｜最新追劇日曆

《低智商犯罪》演員人物關係圖

《低智商犯罪》演員人物關係圖

《低智商犯罪》演員人物關係圖

《低智商犯罪》演員

王驍 飾 張一昂

低智商犯罪官微@Weibo

田曦薇 飾 李茜

低智商犯罪官微@Weibo

王傳君 飾 周榮