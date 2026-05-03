25+英皇群星演唱會｜張敬軒超水準發揮　四萬人合唱《櫻花樹下》

《25+英皇群星演唱會》今晚（3日）在啟德主場館舉行，是日陣容為容祖兒、古巨基、李克勤、張敬軒、陳慧嫻、Twins、陳偉霆、李幸倪、關智斌、曾比特等，約晚上9時45，張敬軒隆重登場。早前他突然狂刪IG followers惹來粉絲擔憂，但他今日狀態大勇，出場時掌聲如雷。

張敬軒隆重登場。（陳釗 攝）

張敬軒唱《Deadline》及《酷愛》

他先唱出《Deadline》及《酷愛》等高難度歌曲，全程游刃有餘，之後跟觀眾打招呼，再表示：「好開心可以今晚嚟到呢一個咁靚嘅香港啟德體育園嘅主場館，喺呢一度慶祝我哋英皇娛樂嘅25周年嘅生日，多謝大家一齊嚟呢個生日Party！thank you！時間過得好快，一眨眼我已經入咗英皇娛樂13年嘅年頭，好開心可以喺呢間公司有好多好愛錫我嘅兄弟姊妹，好多好好嘅同事，最緊要係有一班好錫我嘅歌迷。」

張敬軒他先唱出《Deadline》及《酷愛》等高難度歌曲，全程游刃有餘。（陳釗 攝）

張敬軒《櫻花樹下》四萬人大合唱

張敬軒續說：「呢一個大家庭，俾咗好多資源我做咗好多人生好有里程碑意義嘅演唱會，希望今日喺呢一度，用我自己嘅身份去同大家庭講聲生日快樂！以下我會唱幾首我嘅代表作俾大家聽，我人生第一次喺香港四萬人嘅場館去唱歌，所以好希望今晚可以聽到某一啲歌嘅四萬人合唱！」然後他緊接獻唱《騷靈情歌》、《青春告別式》，唱到《只是太愛你》時，全場觀眾和唱，場面感動；最後的《櫻花樹下》無人不曉，自然成為高潮位，變成四萬人大合唱環節！唱到最後一句「明日花昨日已開」前，他更跪了下來，並向歌迷飛吻。