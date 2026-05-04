JACE陳凱詠與YT周殷廷見面零交流　為風波解畫：今次係配合做演員

周殷廷（Yan Ting）最近成為風波話題人物。早前周殷廷在Instagram分享一張與JACE（陳凱詠）的sweet爆合照，同時更疑似有人向周刊報料，指目擊他們疑似拍拖，大眾誤以為兩人正式公開戀情，後來走向卻急轉直下。



JACE陳凱詠與YT周殷廷「拍拖事件」引起不少風波。（截圖）

頒獎禮後台零交流？ YT疑無視合照要求擦身而過

面對眾多批評，昨日（5月3日）JACE陳凱詠出席CHILL CLUB音樂頒獎禮時也有回應。訪問之前出現小插曲，YT周殷廷做完訪問後，JACE正在前往訪問位置，兩人擦身而過沒有交雜。JACE站好位後，傳媒要求YT周殷廷返回合照一張，但似乎他並沒有聽到。

JACE無奈嘆：大家嬲咗我哋囉

訪問中，JACE陳凱詠被問及原因，她回答：「畀佢有多啲空間處理，知佢有多啲處理。（佢嬲咗你？）佢嬲咗我？（定係你嬲咗佢？）點解呀？（網民以為你哋有嘢點知係一個夢）大家嬲咗我哋囉。（feel到？）都明嘅，但唔係自己嘅事就唔理咁多啦。」

近睇先知JACE陳凱詠咁性感。（陳順禎 攝）

JACE陳凱詠表示拍攝MV只是配合安排去做演員。（陳順禎 攝）

重申合作純粹「配合安排」

她引述以前我訪問，坦言：「唔係自己嘅嘢就唔諗咁多，我到而家都係咁諗。我自己嘅歌，自己嘅宣傳，我一定係謹慎，但係今次合作係一個配合，做演員，咁我都好專注做演員，專業做演員，即刻飛去拍做好呢個角色。對我嚟講，做一個MV就係拍套戲咁囉。」

未即時澄清原因：日本食緊刺身冇理

有記者提問，當時為什麼沒有主動澄清？她回答，當時在日本旅行中。「食緊刺身就冇乜理嘅，都係呢個心態去吓旅行開心吓，好多嘢都唔太理。（有冇同YT溝通？）我諗佢都太忙處理，而我又人在日本好多嘢都冇嘢，其實我係落機之後先，排隊又排好耐，冇撳電話，原來Instagram同Threads好多嘢發生。過咗關後係知嘅，咁就係等候。」訪問當中，JACE多次表示，她是「配合安排」。

JACE陳凱詠表示風波發生的時候，人在日本旅行忙住食刺身。（陳順禎 攝）

連日來受到網民批評，會不開心？她回答：「冇得開心唔開心，總有人讚就有人鬧。我諗都要知道呢個工作係預咗，大家諗法好合情合理。（接受？）接受，都要知嘅。」