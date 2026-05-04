炎明熹超近距離對唱姜濤　笑言「零」心動：心跳喺出場前跳完

ViuTV年度音樂盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》昨晚（5月3日）盛大舉行。節目每一部分都是看點！開場有許志安驚喜登場和後輩齊齊jam歌，之後又有姜濤與前TVB「台柱」炎明熹超近距離對唱，最後更有古天樂超壓軸登場跳唱《世紀大騙局》，真是驚喜一浪接一浪，一個比一個精彩。



姜濤與炎明熹超近距離對唱。（陳順禎 攝）

炎明熹接受訪問時大談與姜濤合作的趣事。「今日係一個好似發夢一樣嘅感受，係我新一年企喺咁大嘅舞台，同埋以咁樣方式唱歌畀大家聽，開心可以唱到新歌《Colors in the Air》。」

炎明熹表示，「齊陰頭」是為配合造型而專程安上的髮片。（陳順禎 攝）

同姜濤對唱「零」心動：心跳喺出場前跳完

談到台上超近距離對唱，炎明熹坦言綵排時「距離」較遠。「我哋大家都係戴頂帽，撞埋咗一齊囉。（有冇貼面嗰part？）冇咁近，因為我哋有戴帽，有一個安全嘅距離。（頭先距離安唔安全？）安全嘅，但係我哋綵排有戴帽，所以距離遠咗少少。（有冇心跳加速？）其實我心跳喺出場前跳完。喺台嘅時候有少少緊張，因為大家未出場，咁姜生話⋯⋯佢問我啲咩？我哋傾咗少少，佢可能唔想大家咁緊張，佢安慰我話OK嘅。」被問道想不想和姜濤唱合唱歌，她大表贊成。