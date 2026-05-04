姜濤生日粉絲塞爆銅鑼灣　名廚Jacky Yu發文怒轟：集體撞邪！

4月30日是人氣男團MIRROR成員姜濤的27歲生日，大批「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）為偶像舉行盛大生日應援活動。由於姜濤自細在銅鑼灣居住，姜糖都會在銅鑼灣應援，包括重金租下多個大型廣告牌、更舉辦「免費電車乘車日」，邀請全港市民免費乘坐電車。姜濤生日當天聚集千多名姜糖，再令銅鑼灣變成「姜濤灣」，場面非常墟冚。

4月30日是人氣男團MIRROR成員姜濤的27歲生日，大批「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）為偶像舉行盛大生日應援活動。（小紅書）

姜糖都會在銅鑼灣應援，更重金租下多個大型廣告牌。（小紅書）

粉絲逼爆銅鑼灣。（小紅書）

姜糖舉辦「免費電車乘車日」，邀請全港市民免費乘坐電車。（資料圖片）

名廚Jacky Yu發文鬧爆姜糖「集體撞邪」

不過姜濤生日的年度盛事引起兩極評價，HoyTV節目《煮題Cook》主持兼名廚Jacky Yu余健志對此感到反感，更在社交平台發文怒轟：「CXS！你班友真係有病！集體撞邪！香港人啲品味去咗邊度？！條路唔係你屋企呀！考慮下其他道路使用者好唔好？！」更認為粉絲的做法嚴重影響其他道路使用者。

HoyTV節目《煮題Cook》主持兼名廚Jacky Yu余健志對此感到反感，更在社交平台發文怒轟。（Facebook圖片）

Jacky炮轟粉絲影響其他道路使用者

Jacky Yu余健志其後再補充慶祝當然冇問題，但不能接受大批粉絲們站在馬路前，大聲叫囂及舉牌，不讓其他人行，認為此舉完全阻塞行人路，為此感到憤怒和無奈：「點解啲人唔為人哋諗吓，慶祝當然、絕對可以，無人可以阻住你哋添，但係，喺崇光門口，人來人往嘅馬路口，我同好多路人一樣，只係喺度行我嘅街，要過馬路，但成堆人企晒喺前面，大聲叫嚷，舉晒牌，又嘈又嗨又唔俾人行，完全唔理會後面，要行嘅行人同路面安全，而咁樣都覺得無問題？啲外國人會唔會覺得，乜啲香港人咁奇怪同自私呢？仲有人留言話「你可以唔去，但唔可以阻止我慶祝」！哈囉。。議事論事，如果嗰度係你屋企，私人地方，你做乜嘢都無人理你，但嗰度係銅鑼灣，銅鑼灣呀，係屬於香港架！全香港人同全世界嘅人都可以去，係隨時、鍾意幾時都可以去！好多人有時都會投訴某部份遊客一啲唔文明、破壞秩序、影響市容同乞人憎嘅行為，大家自己問心喇！喺公眾地方甘樣做啱唔啱先，係咪會令真正嘅道路使用者覺得討厭先！我好少喺個人平台發表啲負面情緒，但今日所遇到嘅感受，真係令人好激氣同無奈！」

Jacky炮轟粉絲影響其他道路使用者，並表示粉絲支持偶像是個人喜好，但大前提是不影響他人。（Facebook圖片）

疑似「姜糖」踩余健志廚藝

帖文隨即引發不少網民認同，並指已經有數天避開不敢去銅鑼灣，亦有人指公眾地方的秩序應被尊重，更大讚余健志敢言。不過，亦有疑似「姜糖」留言反擊，指余健志作為公眾人物言論過激，更攻擊其廚藝：「好似個廚師煮嘢食好似屎咁難食，但慘得過有班客覺得係美食一樣。」對此，余健志則冷靜回應，表示粉絲支持偶像是個人喜好，但大前提是不影響他人。