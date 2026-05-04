曾江遺孀焦姣精神飽滿慶祝83歲生日　與亡夫相愛被譽為最美黃昏戀

資深演員曾江於2022年離世令人惋惜，遺下愛妻焦姣。近日焦姣被好友夏妙然博士在社交平台公開近照，夏妙然為焦姣慶祝83歲生日，可見焦姣精神飽滿，面色紅潤，心情極佳對生日蛋糕許願，並與好友們合照時露出燦爛笑容，讓關心她的影迷放下心來。

夏妙然為焦姣慶祝83歲生日。（Facebook圖片）

焦姣精神飽滿，狀態極佳。（Facebook圖片）

焦姣與好友合照時露出燦爛笑容。（Facebook圖片）

焦姣首任丈夫因車禍離世

焦姣原名焦莉娜，不僅是60年代邵氏兄弟電影公司的著名影星，亦是台灣資深配音員。1961年，她考入中影演員訓練班，其後憑《獨臂刀》紅遍亞洲，奠定第一代武俠片女星的地位。雖然登上事業高峰，但焦姣愛情路坎坷。第一任丈夫為男星黃宗迅，二人育有一子，但黃宗迅不幸於1976年因車禍離世。

焦姣60年代憑《獨臂刀》紅遍亞洲。（Facebook圖片）

焦姣曾江譜電單車情緣

焦姣與曾江早就認識，不過愛情緣分始於一次特別的經歷。當時曾江為趕赴片場，用電單車載焦姣，沒想到這讓她觸景傷情，想起亡夫而在路上嚎啕大哭。就是始於這次情感流露，令兩人開始互相關懷，最終擦出愛火。焦姣與曾江在1994年在新加坡註冊結婚，曾江曾深情地說：「焦姣是天使，是上天送給我的禮物。」兩人婚後經常結伴環遊世界，分享無數恩愛合照，相愛28載，被譽為「最美黃昏戀」。

焦姣與曾江在1994年在新加坡註冊結婚，曾江曾深情地說：「焦姣是天使，是上天送給我的禮物。」（Getty Images）

2022年4月，曾江在檢疫酒店猝逝，焦姣因隔離規定無法親見丈夫最後一面而大受打擊。曾江生前曾經表示不怕死亡，但最擔心的是愛妻，這番話更令人心痛。焦姣在好友陪伴支持下，堅強地走出陰霾，網民看到她與朋友相聚慶祝生日，都祝願她平安健康。