林盛斌兩愛女出席首映　慘被網民人身攻擊：想發洩請將火力對準我

林盛斌（Bob）的三名女兒一直以來都受到網民的喜愛，然而早前大女林霏兒（Faye）及次女林熹兒（Haye）在出席電影首映禮後，竟然因為外貌及打扮問題，意外成為部分網民人身攻擊的對象，事件隨即在網上引起熱烈討論。今日（4/5）林盛斌為無綫新劇《警是個大佬》在戶外進行外景拍攝，期間接受《香港01》訪問時首度開腔回應事件，語氣中難掩對女兒的保護之情。

林盛斌今日為新劇《警是個大佬》開工。（陳順禎攝）

林盛斌、王敏奕、羅子溢等為無綫新劇《警是個大佬》在戶外進行外景拍攝。（陳順禎 攝）

無心插柳成焦點 Bob：只想讓女兒見見世面

提到女兒們出席首映禮一事，Bob解釋當初是因為電影公司邀請，而女兒們亦非常喜歡這部電影，所以便安排她們出席。「其實佢哋只係十多歲的女仔，去到現場見到很多哥哥姐姐，又見到記者叫她們擺甫士，佢哋就跟住做，表現得很得體同大方。」Bob強調女兒們只是以平常心出席，沒想到會引起這麼大的迴響。

Bob解釋當初是因為電影公司邀請，而女兒們亦非常喜歡這部電影，所以便安排她們出席。（陳順禎 攝）

早前大女林霏兒（Faye）及次女林熹兒（Haye）在出席電影首映禮後，竟然因為外貌及打扮問題，意外成為部分網民人身攻擊的對象。（資料圖片）

面對惡意評論 慶幸女兒心態強大

對於網上出現的人身攻擊，Bob坦言作為父親看到當然會不開心，但他亦透露，女兒們其實比想像中成熟及堅強。「我有問過佢哋有冇唔開心，幸好佢哋心態好正面，大女仲同我講佢呢幾日同媽咪去韓國畢業旅行玩得很開心，似乎冇被評論影響。我一直都有教佢哋，喺呢個行業有讚美自然就有批評，最重要係我哋要在乎邊一啲愛我哋，真正在乎我哋嘅人。」

對於網上出現的人身攻擊，Bob坦言作為父親看到當然會不開心，但他亦透露，女兒們其實比想像中成熟及堅強。（陳順禎 攝）

盼網民高抬貴手聚焦自己

訪問最後，Bob亦語重心長地向網民喊話，希望大家能對小朋友「高抬貴手」。「如果大家真係有咩不滿，或者想發洩，可以將火力對準我。因為我係藝人，呢啲係我工作嘅一部分，我已經習慣咗，但小朋友係無辜嘅，佢哋唔係呢個圈嘅人嚟，希望大家能夠俾一啲空間佢哋，同埋邊個人見到自己親人或者心愛嘅人被攻擊會開心？我只係希望大家可以將焦點放返喺我身上。」雖然今次事件令Bob感到無奈，但他表示未來不會因此刻意減少女兒出席公開活動，認為只要女兒喜歡，作為父親一定會全力支持及保護她們。