與古天樂唱跳《世紀大騙局》　JACE爆事前簽保密協議：有行動代號

ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》日前（5月3日）舉行，古天樂作為超壓軸表演嘉賓登場跳唱《世紀大騙局》成全晚的最最最高潮！《香港01》記者翻睇大會派發給傳媒的大會Rundown，其實Part 10當中並沒有《今期流行》和《世紀大騙局》兩首歌，亦沒有古天樂出場的環節。JACE陳凱詠、艾粒、ZPOT一組表演完《ZPOTLIGHT!》、《I Wish》、《相對濕度》、《我我我我我有胸部》之後就直落頒發「人人樂壇年度歌曲大獎」、「人人樂壇年度歌手大獎」。



古天樂唱跳《世紀大騙局》！（陳順禎 攝）

古天樂唱跳《世紀大騙局》！（陳順禎 攝）

JACE陳凱詠性感打扮

JACE陳凱詠接受《香港01》訪問，記者坦言覺得她衣着性感，她笑言：「冇嘢嘅，今日悉心打扮呀。」有記者表示她更試過更性感的打扮。她說：「有冇呢？我諗嗰期心情，着咩好睇咁啫。又一年啦，咁就諗住party呀，彩色啲咁樣。」

JACE陳凱詠當晚衣着原來好性感。（陳順禎 攝）

JACE陳凱詠當晚衣着原來好性感。（陳順禎 攝）

JACE陳凱詠爆事前簽保密協議，仲有行動代號。（陳順禎 攝）

JACE陳凱詠爆事前要簽保密協議

談到與古老闆（古天樂）的合作，她表示是首次合作，更大爆有保密協議。「係有㗎！（有行動代號？）唔講得㗎！（而家講得，完咗啦）唔得㗎！唔好跣我，哈哈。嗰個緊張嘅程度就係，成件事有行動代號嘅，如果有邊個，件事揚咗嘅話，有咩閃失就唔好啦，咁難得可以一齊去玩，會滅口㗎！」JACE陳凱詠也表示，開騷前一日有一齊綵排，綵排後大家稍為放鬆時，有了聊天聊上幾句和合照。她也爆料，表示舞蹈部分有另一版本：「排舞上有複雜版同簡單版，喺動作上，最緊要係個好招牌嘅手勢。我覺得最緊要都要參照古生，因為佢由以前到而家嘅歌，都有好招牌嘅動作。」

ZPOT表演相當不錯。（陳順禎 攝）

ZPOT一行人也表示，與古天樂合作跳唱時感到緊張又興奮，其中一位成員更言，母親曾向他「逼供」問誰是特別嘉賓。雖然他以有保密協議表示不能透露，但母親逐個講人名，講了三個人名後竟然猜中了！嚇得他出了一身冷汗。