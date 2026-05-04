香港小姐2026｜郭柏妍重演踩滑板絕技　倪樂琳索爆「美女推車」！

TVB（無綫）年度盛事又嚟啦！《2026香港小姐競選》5月4日起接受全球佳麗報名。今年大會以「敢 · 至完美」為招募主題，希望參選佳麗勇於接受挑戰，敢於展現真我，力臻完美，截止報名日期為5月25日。



倪樂琳、郭柏妍、陳楨怡三位港姐登場拍新一屆《香港小姐競選》宣傳片。（TVB圖片）

短片率先曝光

為隆重其事，無綫今午於電視廣播城召開盛大記者會、並會首播由港姐倪樂琳、郭柏妍及陳楨怡拍攝的宣傳短片搶先睇！據知，三位港姐每人均拍攝了一條時長約半分鐘的短片、且主題各有不同，分別是「響往獨立自主」、「勇於追求真愛」及「跳出日常框框」。

陳楨怡打鼓好型格。（TVB圖片）

郭柏妍重演《下流上車族》踩滑板絕技。（TVB圖片）

郭柏妍重演踩滑板絕技 陳楨怡打鼓

在一分鐘搶先睇宣傳片中，穿上Casual Wear的倪樂琳，坐著開篷跑車四處闖蕩、又於海邊自由自在地奔跑大晒飄逸秀髮之餘，還會「女力士」上身推車，展現女性Carefree又獨立自主一面。以少女打扮上陣的郭柏妍，則會重施《下流上車族》的經典踩滑板絕技勇敢追愛，全程帶著Gfable甜笑及Bling Bling眼向另一半送上「笑哈哈」情侶戒指，襯晒其Cutie性格。OL打扮現身的陳楨怡則以「高冷Tone」出奇不意地在辦公室中「突破領域與時空」忘我打鼓，由於破格又有型有款、贏盡同事掌聲。原來陳楨怡本身學過打鼓，故當日在拍攝現場很快便上手。

倪樂琳化身「女力士」上身推車。（TVB圖片）

倪樂琳化身「女力士」上身推車。（TVB圖片）

倪樂琳坐著開篷跑車四處闖蕩、又於海邊自由自在地奔跑大晒飄逸秀髮。（TVB圖片）

郭柏妍向另一半送上「笑哈哈」情侶戒指。（TVB圖片）