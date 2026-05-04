王敏奕荒山外景唔飲水怕去要廁所　羅子溢自爆忙到見唔到仔女

無綫（TVB）新劇《警是個大佬》拍攝正進行得如火如荼。今日清晨五點半，劇中主演羅子溢與王敏奕現身郊區為劇集拍攝外景。儘管開工時間極早，兩人依然精神奕奕，在現場接受《香港01》訪問時更大談拍攝心得與劇中的情感線。

羅子溢和王敏奕今日為新劇《警是個大佬》開工。（陳順禎攝）

四度合作默契十足

羅子溢與王敏奕已是第四次正式合作。王敏奕直言兩人默契「一次比一次好」，更稱讚羅子溢非常懂得遷就對手，且在演技上能提供許多寶貴意見：「因為我哋每一次嘅合作都好有趣，今次係做晒我哋之前冇做過嘅嘢，反而係咁今次好多驚險嘢，好多唔同嘅處理，咁我就發現更加多子溢嘅另一面，原來佢會好細心，始終親密鏡頭當然女演員會緊張咁，我哋之前嗰兩套已經知道佢好風度，同埋佢係唔怕辛苦乜嘢都行先。」羅子溢則笑稱與王敏奕拍戲「最舒服」。

羅子溢和王敏奕第4度合作。（陳順禎攝）

挑戰體能與特技

在今次的劇集中，兩位演員均有不少體能上的挑戰。羅子溢為了劇中角色刻意健身，務求以最佳狀態示人。而王敏奕則透露劇中包含大量打鬥與動作場面，更有不少「英雄救美」或「美救英雄」的戲份。

提到要在荒山野嶺開工，羅子溢表示：「會帶定蚊怕水，帶備凳，同埋零食同飲品，雨傘。」王敏奕接著說：「唔係好夠膽飲嘢，因係冇洗手間，不過如果要去洗手間，就要揸車去遠少少嘅地方，所以盡可能都唔想去廁所，影響拍攝進度。」

王敏奕荒山外景唔飲水怕去要廁所。（陳順禎攝）

羅子溢爆忙拍戲遺憾錯過陪小孩

由於拍攝行程緊密，羅子溢自爆近期忙得不可開交，甚至有一段時間回家後都未能見到小孩，因為出門和收工的時間都與家人的作息錯開。幸好最近適逢公眾假期，他表示已抓緊時間陪伴家人。