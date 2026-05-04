中年好聲音4｜蔡宓婕飆高音炸爆全場　戴藝、黎若雪被foul

《中年好聲音4》昨（3日）晚8點翡翠台播映《快慢二重奏》下半場，20強選手以雙人組隊形式合唱經典快歌，戰況異常激烈，賽果如下：范子睿尹景順《頭髮亂了》95分Vs蔡宓婕吳亦偉《煞科》95分、姚兵黎若雪《愛情陷阱》88分Vs尤淑情卓猷燕《Are You Ready》94分、戴藝鄭仲豪《我最搖擺》85分Vs鄭家聲許美琪《紅色跑車》90分、陳旭培可嵐《重口味》89分Vs周志康馬浩宜《Chotto等等》88分、莫家淦雷小雷《找自己》89分Vs科亞高巴許雲妮《活著Viva》88分。



《中年好聲音4》昨（3日）晚8點翡翠台播映《快慢二重奏》下半場，20強選手以雙人組隊形式合唱經典快歌，戰況異常激烈。（TVB圖片）

宓婕與亦偉Rock爆演出炸爆舞台。（TVB圖片）

宓婕與亦偉Rock爆演出炸爆舞台。（TVB圖片）

全晚最激烈的對決

全晚最激烈的對決，必定是蔡宓婕與吳亦偉《煞科》對戰范子睿和尹景順《頭髮亂了》，兩隊表現同樣出色，均獲得95分佳績。宓婕與亦偉齊穿皮褸皮褲上陣，「皮」氣十足。兩人唱Rock版《煞科》炸爆舞台，雖然亦偉的廣東話不太標準，但歌藝及氣場搭夠，兩人除了加插一段Rap外，宓婕更狂飆招牌高音，引爆全場氣氛。

宓婕狂飆高音。（TVB圖片）

宓婕與亦偉Rock爆演出炸爆舞台。（TVB圖片）

宓婕狂飆高音。（TVB圖片）

宓婕狂飆高音。（TVB圖片）

肥媽高呼「離譜」

對於兩人的演出，肥媽高呼「好離譜」：「好似開演唱會咁，好有火，仲要Rap埋，食咗好多黨參。」張佳添則指宓婕與亦偉的表演，令他想起《中年好聲音2》古淖文與谷婭溦合唱《Bad Boy》：「你哋高能量表演，係《中年》裏面嘅Top 3！成個舞台畀你哋炸爆咗，蔡宓婕爆發緊小宇宙。我講過你係我心目中女仔嘅Top 3，高音係輕鬆地上到天花板，兩個好有大將之風。」雖然兩人和子睿、景順同分，但評審們再投票後，宣布宓婕與亦偉勝出，更贏得MVP殊榮！

淑情與猷燕的演出力量感十足。（TVB圖片）

淑情與猷燕的演出力量感十足。（TVB圖片）

至於另外兩位「大魔王」尤淑情與卓猷燕這隊新馬組合，造型上花盡心思，一頭曲髮的淑情穿上黑銀閃爆背心襯銀色皮裙，再加上黑絲，十分搶眼，至於猷燕繼續以中性打扮示人，非常有型。兩人獻唱《Are You Ready》大晒Rock功，去到尾段更合體飆高音，獲得今集第二高分94分佳績。谷婭溦指這首歌屬五粒星難度：「你哋基本功好紮實，呈現到一個咁好嘅舞台，猷燕前段可以咬字清楚少少，知道你想做慵懶風，但可以做得好少少。」張佳添高呼好爽，估不到兩人Rock得如此出色：「兩個Rock女完全有性格、有態度、有火，可以玩多啲唔同嘅嘢。」

淑情與猷燕的演出力量感十足。（TVB圖片）

淑情與猷燕的演出力量感十足。（TVB圖片）

淑情與猷燕的演出力量感十足。（TVB圖片）

雷小雷感激莫家淦鼓勵

莫家淦與雷小雷今次不再以侍應Look示人，穿上花恤衫凸顯懷舊感覺，以輕鬆唱法和舞步來演繹《找自己》。擅長唱慢歌的小雷承認性格嚴肅，非常感激家淦不斷鼓勵，令他得以放鬆跳唱。兩人的演出獲評審們讚合拍，谷婭溦指家淦與小雷做到「同頻同震」，她說：「小雷因為有家淦嘅存在，你嗰種鬆弛感返咗嚟呀。」海兒則讚家淦與小雷的表演很生動，但有少少「忙」的感覺。兩人演出奪得89分，險勝對手科亞高巴與許雲妮的88分。

經過上、下半場對決，評審們無奈宣布淘汰戴藝與黎若雪。戴藝眼濕濕表示非常抱歉，因沒有太多時間綵排，對不起拍檔鄭仲豪。雖然要離開舞台，但她不會放棄唱歌，覺得參加《中4》後成長了很多，希望有機會再跟各位戰友一起唱歌。而黎若雪表示堅持追夢是很難的事，但堅持過後會得到想像不了的收穫。車婉婉透露黎若雪由《中1》開始每季都有參加，是最有恆心的選手。

小雷感謝家淦不停鼓勵，放膽跳唱。（TVB圖片）

小雷感謝家淦不停鼓勵，放膽跳唱。（TVB圖片）

小雷感謝家淦不停鼓勵，放膽跳唱。（TVB圖片）

小雷感謝家淦不停鼓勵，放膽跳唱。（TVB圖片）

黎若雪圓夢踏上《中年好聲音》舞台。（TVB圖片）