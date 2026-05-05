三料亞姐季軍不婚不育曾被狠飛　61歲相親角尋男友年紀問題屢碰壁

現年61歲的楊玉梅當年獲得亞姐季軍、「最上鏡小姐獎」及「完美體態獎」，成為三料得主，她在TVB拍下《十月初五的月光》、《特技人》不少劇集，令人留下印象。感情方面，楊玉梅多年來不婚不生，她近來剖白慘痛感情經歷，原來她曾被年長12年的舊愛傷害，不但不結婚，甚至在楊玉梅父親過世當天「狠飛」她，使她傷心欲絕，墮入情緒低谷達兩年，失眠兼聽到一把聲音在窗邊叫她：「跳下去」。楊玉梅現已重整心情投入工作，近日她在社交媒體上載片段，自爆出差期間，順便到杭州相親角搵男朋友。

楊玉梅認為開心最重要。（楊玉梅微博圖片）

楊玉梅是圈中的隱形富婆。（楊玉梅微博圖片）

楊玉梅61歲相親角揾男友

楊玉梅着上桃紅色長裙，精心打扮到相親角搵另一半。楊玉梅在相親角見到許多揾另一半的廣告，不少都是90後的年輕人，楊玉梅指一指自己說：「沒有我這麼老的！」即使見到一位66年的男士，對方要找的是70後的另一半，楊玉梅稱：「那我就沒緣分啦！」因年紀問題屢屢碰壁。

楊媽媽已決定放棄催婚。（楊玉梅微博圖片）

楊玉梅列8大擇偶條件

但是楊玉梅憑住亮麗外表，不少人都找她搭話。當一位女士稱要幫家人揾另一半，得知楊玉梅已逾60歲，忍不住「嘩」驚嘆一聲，讚她似40多歲，又留下了其聯絡方式；更有人向楊玉梅搭話稱要幫孫仔揾女友。楊玉梅亦有要求，指相親角不少招親的男士年紀太細。她列出擇偶8大條件，她指另一半要真誠、有愛心、愛她、有樓、身體健康、愛運動、年紀不能太小、提供情緒價值。

楊玉梅到內地相親角相睇。（小紅書）

多因年紀問題不適合。（小紅書）

不少人找楊玉梅搭話。（小紅書）

楊玉梅誠實地答自己已逾60歲。（小紅書）

成功！（小紅書）