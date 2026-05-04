樂易玲親解「收帳號」風波　強調持開放態度：覺得有咩唔啱可商量

《2026香港小姐競選》全球招募記者會今日（4/5）隆重舉行，無綫（TVB）高層樂易玲親自坐鎮。面對近期沸沸揚揚的「無綫強行收回藝人社交帳號」以及「張振朗、郭柏妍被雪藏」等傳聞，樂小姐接受《香港01》訪問時大方開腔回應。

樂易玲今日出席《2026香港小姐競選》全球招募記者會。（陳順禎攝）

TVB想幫藝人打入內地市場

針對外界傳聞 TVB 要求藝人上繳社交平台帳號管理權，樂小姐解釋這其實是公司成立了新媒體部門，旨在專業地協助藝人經營社交平台：「我係唔代表公司，我代表我自己講，我真係有好多次都有搵過內地，因為我哋有好多artist喺內地想自己有個新媒體，想可以有多啲followers，其實去搵嗰啲MCN公司，我都有幫我哋artist去搵嗰啲MCN公司 ，但係收費真係唔平，而我最近搵比較熟，我去搵佢哋，我話你可唔可以同我一個禮拜拍兩條片可唔可以平啲？佢收到最平佢都要3萬蚊一個人一個月。而我再搵第二間相熟公司都要收6萬。咁所以我覺得公司咁好有機會俾我哋而家係經理人合約嘅藝人我覺得好好。而家新嗰啲真係有時唔識做，或者有時會做錯咗，我覺得公司可以帶住佢哋去做一齊合作，係一件非常之好嘅事。」

樂小姐又指：「如果我哋唔將佢哋嘅影響力推出去喺電視以外嘅新媒體，如果我哋唔做呢樣嘢，我覺得係對我哋自己嘅藝人唔好囉。」

樂易玲今日出席《2026香港小姐競選》全球招募記者會。（陳順禎攝）

打破「雪藏」傳聞

早前有傳張振朗與郭柏妍拒交出帳號問題被「雪藏」，樂小姐笑著否認：「張振朗啱啱先喺禮拜六同成班TVB藝人去咗打波，場波令到好多內地媒體發覺TVB藝人除咗演得唱得，體育運動都好勁，非常有團隊精神。」講到郭柏妍，樂小姐笑言：「首先佢話俾你哋嚇親，佢明明去買完嘢之後，佢驚你哋有誤會佢，所以佢delete咗，我都問佢點解要delete，根本唔使delete啦，唔使擔心啦。佢就話依家好擔心，驚媒體會唔知點睇我咁。第二呢，你哋好想見佢，下次我會叫埋佢亮相，點會啫，我哋拍呢個港姐宣傳片都有佢，冇問題跟住佢都拍劇。」

樂易玲強調一定要共同努力合作。（陳順禎攝）

樂易玲強調「一定要合作」

樂小姐強調，公司提供如此充分的支援，她認為若自己處於同樣位置，定必會積極爭取首位，並率先付諸行動：「我都係鼓勵啲artist，同埋如果佢哋有乜嘢覺得唔好意思，或者啱唔啱，佢可以同我哋商量，但係我覺得大家係一定所有嘅嘢大家都要合作一齊做嘅。」