江華沉痛宣布喪母噩耗　太太麥潔文靈堂打點：媽你現在不痛不累了

現年64歲的江華在電視劇版《尋秦記》飾演的「連晉 / 嫪毐」，角色極為入屋。他於2005年拍完TVB《鳳舞香羅》大幅減產，據悉當年他40歲，因嚴重腰椎間盤突出導致抑鬱，須全面停工。他長達三年「瞓唔到、企唔到、坐唔到」，劇痛令他日夜心慌、對任何事都感到恐懼，他指當時「已經係崩潰咗」，雖未正式看精神科，但狀態已非常接近抑鬱症，全靠太太麥潔文30多年來不離不棄扶持。江華日前在社交平台沉痛宣布噩耗，透露媽媽近日逝世，江華發文：「媽：今天，我辦完了你最後一件事～」

江華《尋秦記》。（劇集圖片）

江華認為《尋秦記》能成為觀眾心中經典已很足夠，就其角色而言，他找不到重拍的意義。（資料圖片）

江華沉痛宣布喪母噩耗

江華日前在社交媒體宣布悲痛消息。他發文多謝媽媽養育之恩，亦稱以後會好好照顧自己，他說：「媽：今天，我辦完了你最後一件事～謝謝你，成為我的母親。媽，你現在不痛了，不累了，也不用再為誰擔心了。我很努力，把最後的事，辦得妥妥當當。這是我能為你做的最後一件事。從今以後，我會好好吃飯，好好穿衣。會在天冷的時候，自己記得加衣服 - 這是你最常叮嚀我的，對嗎？我會帶著你教我的善良與堅強，繼續走接下來的人生。你走進光裏了。但你在我心里，從未離開。媽，一路好走。我們，來生再見。」

江華與老婆麥潔文及一對寶貝仔女。

江華（資料圖片）

江華有「最帥唐僧」美名。（網上圖片）

江華即將做老爺。（網上圖片）

江華亦指：「這封信，是我寫給母親的。也是寫給每一個心中有所思念的你。如果你也有想對母親說的話，不管她還在身邊，還是已經遠行—寫下來吧。讓這裏成為一封封家書的安放之地」。江華拍下靈堂片段，片段中可見到江華媽媽照片，且現場麥潔文的背影，旁邊穿孝服的相信是江華兒子。不少人留言安慰鼓勵江華。

江華在社交平台透露媽媽過身。（小紅書）

太太麥潔文亦在靈堂打點。（小紅書）

江華分享靈堂片段。（小紅書）

身邊的相信是江華兒子。（小紅書）

江華寫信感謝媽媽養育之恩。（小紅書）