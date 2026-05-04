Edan自嘲大眾臉想撞樣碧咸　Ivy So飛英國機上主動為俊男「服務」

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）與女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So），今日（4日）以大使身分，到商場出席「FIFA世界盃2026」宣傳活動。

呂爵安（Edan）與蘇雅琳（Ivy So），出席「FIFA世界盃2026」宣傳活動。（陳釗 攝）

Edan自嘲大眾臉想「撞樣」碧咸 Ivy So自爆係「面盲」

Edan和Ivy So受訪時，均表示有留意賽事。Edan笑言自己雖然不擅長踢波，但喜歡看球賽，更回憶起小時候與爸爸熬夜看世界盃，直言這是一件特別和溫暖的事。Edan透露心水球隊是阿根廷，因為以前玩足球遊戲經常會用美斯（Messi），所以支持對方。

每逢世界盃，都會有「撞樣」球星的有趣畫面出現。Edan笑指：「之前都好似話我撞過一個，大眾臉係咁。（你自己心水想撞樣誰？）碧咸、C朗。」身旁的Ivy So相當「俾面」，笑指「佢都有碧咸幾分靚仔嘅。」不過她直言因為有少少「面盲」，所以看球時經常認不到人，不過對「越位」還是了解的，身旁Edan還大搞爛Gag：「佢知點樣撳啲穴位。」逗得Ivy So開懷大笑。

剛從英國拍攝節目回港的蘇雅琳（Ivy So），今屆世界盃看好英格蘭。（陳釗 攝）

Ivy So英國拍節目日食六餐 獲當地粉絲求開騷

至於世界盃心水？Ivy So則看好英格蘭，因為剛與Collar隊長Gao從英國拍完飲食節目回港，她透露在當地日食六餐，所以吃肥了，但開心在當地感受到香港人的熱情。她表示曾有一晚拍攝到凌晨一點多，仍有大批粉絲在場守候，甚至有當地人士認出她們是香港女團，令她很驚訝。「最難忘係感受到佢哋嘅熱情，有啲粉絲仲寫信畀我，仲有一個女粉絲攪住我哋，同叫我哋去英國開騷，佢哋話唔好睇少佢哋嘅財力，希望經理人聽到啦。」

當被問及在英國是否有艷遇時，Ivy So 遺憾表示雖然在去程飛機上遇到一位帥氣的英國男士，她還主動幫對方撿回跌了在地下的東西，但可惜並未有進一步發展。

蘇雅琳（Ivy So）自嘲有少少「面盲」，所以看球賽經常記不住球員的樣子。（陳釗 攝）

問到Mirror稍後會否有出國拍團綜的計劃，Ivy So開口幫師兄謀福利：「有，你哋嚟緊會去峇里島，之後再去馬爾代夫嘛。」Edan隨即配合給反應：「係啊、係啊」。他隨後認真表示，MIRROR稍後應該真的有計劃出國拍團綜，他最想全隊友一起去韓國受訓，因為未試過，但相信檔期安排上很困難，所以應該沒什麼機會，並趁機賣廣告，「都係希望拍返個悠長假期算了。」

證實李佳芯演《悠長假期》

談到新劇《悠長假期》的進度，Edan 透露目前正處於籌備階段，待導演完成後劇本再開始。至於日前李佳芯受訪時指一切未落實，雙方只談過一次，似乎仍存在變數。Edan直言初步已經確認了，存在變數的可能就是劇本或者開拍時間等方面，「我作為演員，就唔係好清楚高層嘅事。（即係人選已確認是李佳芯？）係。」

呂爵安（Edan）今日整個人健碩不少，他說之前有得脹了，所以積極健身。（陳釗 攝）

Edan又透露聽過導演說，港版會有不同程度的改編，可能有些角色會豐富一些，以及一些時代背景的設定，經典「彈彈波」一幕都會重現。對於網傳 Ivy So 將飾演「涼子」（原版松隆子 飾）一角，她表示尚未收到正式通知，但坦言非常期待能參與其中。Edan亦直言要為角色練鋼琴，因為想親身上陣。對於被網民惡搞改圖，Edan大方表示沒有不開心，還覺得改得蠻漂亮，「某程度AI靚過我真人，同埋發現我唔適合長髮。」

手誤意外洩露新歌

此外，Edan 今日在社交媒體上意外洩露新歌，他解釋本來有兩段，一段是前奏，另一段則是副歌，因為覺得唱得不好，所以調了靜音，但卻因為他不熟悉 Instagram 操作，所以流出了，雖然已立即刪掉，但已有粉絲存檔，笑言經一事長一智。