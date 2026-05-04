鄭俊弘宣布離巢TVB結束24年賓主關係　曾被爆背未婚妻偷食何雁詩

42歲的鄭俊弘（Fred）今日（4日）在社交平台宣布離巢消息，結束告別這段長達近四分之一世紀的賓主生涯。鄭俊弘於2001年參加《全球華人新秀歌唱大賽》後正式出道，他形容TVB是他的「屋企」，感謝多年來一起奮鬥的台前幕後夥伴，更期待未來的新開始、新合作，以及挑戰。

鄭俊弘在社交平台宣布離巢消息。(ig@fredcheng83)

鄭俊弘致敬過去24年的點滴

鄭俊弘回顧過去在TVB的時光，並於社交平台分享多張工作照，並撰寫長文向其過去表達敬意。他在文中寫道：「二十四年。呢段時間，我一直視TVB為我嘅家。當年一中學畢業，我就行入咗呢對大門；果（嗰）時嘅我，只係一個熱血多過經驗、對世界充滿好奇嘅細路。而今日，呢個章節終於要畫上句號。」

鄭俊弘與TVB結束24年賓主關係。(ig@fredcheng83)

鄭俊弘感慨萬千地提到：「呢度有過好多美好嘅時光—走廊入面嘅笑聲、變成家人一樣嘅戰友、仲有我哋全情投入去演活每一個觸動人心故事嘅夜晚。當然，亦有過艱難嘅時刻—疲於奔命嘅勞累、自我懷疑、仲有嗰啲覺得自己做得唔夠好嘅瞬間。但無論經歷緊啲咩，我從未停止過對呢段旅程之感激。」

鄭俊弘離巢TVB。(ig@fredcheng83)

鄭俊弘致謝舊人 迎接新生

對於多年來曾經指導或合作過的人，鄭俊弘亦毫不吝嗇地表達感謝。他提到：「多謝每一位教導過我、信任過我，或者只係喺收工後陪我食過一餐飯嘅監製、導演、幕後同事同拍檔。多謝每一位陪住我成長、為我歡呼、甚至同我一齊流淚嘅觀眾—你哋先係令我堅持落去嘅動力。」當談到離開TVB的感受時，他用「第一次離家出走」來形容自己的掙扎與勇氣，並透露自己準備好迎接全新的挑戰與探索。他表示：「離別係奇妙。一方面，我覺得自己好似第一次離家出走咁；但另一方面，我知道我並無放棄講故事，只是到外闖闖。我唔肯定未來會係點，凡事都樂觀一點，充滿希望。因為當年嗰個17歲嘅細路仲喺我心入面—準備好再次學習、再次成長，去搵一個新嘅方式同大家連繫。」

鄭俊弘加入TVB已經24年。

鄭俊弘最後深情地向TVB致以謝意：承載住我工作生涯嘅第一個二十四年。亦感恩同多謝每一位曾經同我同行嘅人。」

鄭俊弘從龍套到冠軍，一路拼搏

鄭俊弘參加2001年新秀歌唱比賽嶄露頭角，憑藉實力奪下多個獎項，隨後加入TVB，初期以飾演配角出道，包括《法證先鋒》系列中飾演蒙嘉慧弟弟「梁小剛」而令人注意。直到2013年參加《星夢傳奇》，他以高票奪冠並榮獲「專業推介表現大獎」，成為雙料冠軍，自此聲名鵲起。

鄭俊弘在《星夢》決賽拿了冠軍，來見證同喜的是媽媽和姊姊。

婚姻與家庭：幸福與挑戰並存

感情生活方面，鄭俊弘與何雁詩自2017年公開戀情後，因為過去情感糾葛而備受輿論壓力，但二人最終克服重重難關，於2020年步入婚姻殿堂。2022年，他們的兒子鄭讚廷（Asher）出世。但是Asher卻被診斷出患有罕見的「天使綜合症」，這是一種神經系統疾病，患者容易出現語言障礙及運動發展遲緩。為了給予兒子最好的醫療資源，二人決定帶著Asher遠赴美國治療，不僅花費了巨大的財力、物力，還需要承受極大的心理壓力。但即便面對挑戰，他們始終展現出堅韌與愛的力量。

鄭俊弘與何雁詩自2017年公開戀情後，因為過去情感糾葛而備受輿論壓力，但二人最終克服重重難關，於2020年步入婚姻殿堂。（資料圖片）

何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘悉心照顧兒子鄭讚廷（Asher）。（IG：@fredcheng83）

鄭俊弘直指曾每日攬住兒子鄭讚廷（Asher）喊。（影片截圖）