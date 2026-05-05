魔音女團｜鄧凱文宋宛穎素顏出鏡　廖慧儀重提參選港姐黑歷史

無綫（TVB）節目《魔音女團》昨晚（5月4日）首播！節目將分為10集兩個星期播出。節目有「班主任」陳潔靈、陳奐仁兩位前輩加上三位「助教」冼靖峰、黃洛妍與文佐匡。早前50名女藝人表演自選歌爭入節目，亦選出了蔡華英、李尹嫣、俞可程、王汛文、倪樂琳、喬美莎、莊子璇、鄧凱文、盧映彤、邢慧敏、宋宛穎、葉靖儀、倪嘉雯、廖慧儀、陳熙蕊、穎喬最後16人，再選出6人出道。



第一集！（《魔音女團》截圖）

第一集開播！（《魔音女團》截圖）

播出的首集，各人對鏡講述、解釋自己參加節目的原因，例如「2021年代港姐冠軍」宋宛穎表示參選後有一年去了進修，回來後被人問：「係咪退出咗娛樂圈？」直言覺得自己存在感低。

港姐冠軍感嘆零存在感

倪嘉雯引述一位前輩所言，指她「冇乜經歷過風浪」，所以就提議她參加；倪樂琳則指，自己有一個女團夢：「18歲嘅時候追過夢，後來因為疫情同學業原因止步。入TVB之後，我打算做演員，一世都唔可能作為女團成員企喺舞台上面」。鄧凱文也表示，很多人告訴她，她在公司的機會已比別人多，但她仍想透過節目讓大家認識真正的她。

倪嘉雯（《魔音女團》截圖）

倪樂琳（《魔音女團》截圖）

宋宛穎（《魔音女團》截圖）

鄧凱文（《魔音女團》截圖）

鄧凱文個妝都好素喎。（《魔音女團》截圖）

王汛文講到喊。（《魔音女團》截圖）

鏡頭前淚崩代母圓夢 拒絕再做佈景板

王汛文在鏡頭上淚崩：「我媽媽都有個做歌手嘅夢，都係因為細個嘅時候唔敢表現自己，最尾冇去圓夢。大個之後，我慢慢發現我同佢有好多相似嘅地方，到呢個機會出現嘅時候，我入面真係好想做到佢想要嗰樣嘢出嚟，畀佢睇到。喺佢個女身上，好想佢可以好驕傲咁見到我，喺佢鍾意嘅呢個夢想上面發光發亮。」

葉靖儀（《魔音女團》截圖）

盧映彤（《魔音女團》截圖）

葉靖儀表示，自己參加過不少次台慶表演，但每次總是企在不起眼側邊：「我淨係得呢次機會。我唔想再企喺側邊，我希望可以企喺C位。」盧映彤表示，想享受和一大班女仔一齊為同一個目標奮鬥的時刻。

莊子璇遭狠批「畀錢都唔聽」（《魔音女團》截圖）

莊子璇受打擊被嘲唱歌難聽

莊子璇參加節目為了證明自己：「曾經有個同事，睇完我一條event唱歌片，話我唱歌唱到咁，我畀錢都唔想聽。我真係好驚訝，我真係有唱得咁難聽咩？」她表示，自己一路都學習唱歌，但總覺得一直都是原地踏步，所以想透過節目令自己進步。喬美莎坦言：「我喺香港冇朋友，我想有一個機會make some amazing friendships for life。」

喬美莎。（《魔音女團》截圖）

邢慧敏（《魔音女團》截圖）

李尹嫣（《魔音女團》截圖）

穎喬（Ziva）（《魔音女團》截圖）

穎喬表示，參加《聲秀》前不覺得自己是一個會跳唱的人，參加後覺得也不算難，參加《魔音女團》是想給自己一個交代。李尹嫣自言想追夢：「想捉緊呢個機會，睇自己可以行到幾遠。」邢慧敏：「30歲唔係問題，對於我嚟講，唔想因為年紀限制我想做嘅嘢。」她表示，入行前為自己定下目標，如果沒有太大成績：「可能返去做返model，或者可能嫁個人就算。」蔡華英表示，想透過節目「送禮物」給爸爸，告訴他自己可以跳舞也可以唱歌。

蔡華英（《魔音女團》截圖）

廖慧儀重提參選時黑歷史。（《魔音女團》截圖）

廖慧儀淚訴入行辛酸 盼洗底改觀

廖慧儀：「我入行嘅時候比所有人都艱難，因為我面對嘅壓力同負評好多，我覺得好多人都會不停攻擊我，鬧我，但係保持忽略咗我真正嘅能力，我希望透過參加《魔音女團》令觀眾對我改觀。我屋企人對我入行好唔支持，一直都潑我冷水水，覺得我唔得，我想話俾屋企人知，只要堅持做鍾意嘅事，最後都會成功。」

最後，由校董鄔友正，宣布由短片view數最高的俞可程入選最後一個名額。

俞可程靠「唱歌難聽」入圍。（《魔音女團》截圖）