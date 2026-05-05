港姐冠軍陳詠詩大好條件竟未有機會：公司話卸任後畀多啲工作我

《2026香港小姐競選》全球招募記者會於昨日（4/5）盛大舉行，應屆港姐冠軍陳詠詩應邀出席，為新一屆招募活動造勢。面對即將卸任的時刻，陳詠詩接受《香港01》訪問中大談過去一年的心路歷程，並回應了關於她當選後工作量稀少的傳聞。

陳詠詩（陳順禎攝）

卸任倒數感不捨

談到即將交棒，陳詠詩感慨時間飛逝：「其實諗起真係有少少唔捨得 ，但係都好興奮見到今年嘅佳麗，因為我記得我哋上年嘅時候，即係經歷咗咁多嘢，又去到決賽，今年可以即係坐喺度可能食吓花生咁樣睇吓，今年嘅佳麗表演成點，所以都興奮嘅 。」

陳詠詩（陳順禎攝）

回應「坐冷板凳」 透露公司另有安排

自當選以來，陳詠詩的曝光率相對其他港姐較低，更被外界形容為坐「冷板凳」。對此，她淡定解釋，指公司在這一年的主要任務是讓她履行港姐親善及慈善大使的職責：「公司都有同我講，話我今年主要嘅責任都係做返港姐冠軍嗰啲慈善活動，佢哋同我講話我卸任之後先會開始俾多啲工作我嘗試，所以其實都興奮，幾個月後應該會多啲嘅工作機會試吓。（會否覺得坐冷板凳？）咁又冇嘅。（被投閑置散！）其實都係一種榮譽嚟嘅做冠軍都唔會咁諗。（會唔會覺得起步慢咗？）咁又唔會，因為自己年紀大啲，都係尾班車，唯有順其自然啦。」

大合照。（陳順禎攝）