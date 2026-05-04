25+英皇演唱會｜容祖兒變身港版Jennie炸場　明年啟德開個唱

《25+英皇群星演唱會》第二場今晚（4日）繼續在啟德主場館舉行，英皇一姐容祖兒（Joey）連續兩晚坐陣，預告兩場「一慢一快」的她，今晚換上性感歌服，以全快歌姿態跳足17分鐘炸爆啟德，盡現天后風範。

英皇一姐容祖兒（Joey）連續兩晚坐陣。(陳釗 攝)

火辣Bra Top登場 《全民造星》TSoul伴舞

為慶祝公司生日，Joey可謂落足心思，兩晚安排不同Rundown。Joey身穿紅色火辣Bra Top外搭毛毛外套性感現身，在兩位舞蹈員伴舞下演繹出道歌《未知》。值得一提的是，其中一位伴舞是《全民造星》出身的TSoul，他更與拍檔帶來一段精彩的solo，炒熱現場氣氛。

Joey身穿紅色火辣Bra Top外搭毛毛外套性感現身。(陳釗 攝)

17分鐘快歌組曲炸爆啟德 半百Dancer列陣氣勢磅礡

緊接其後，Joey換上一件型格Jacket再度登場，帶領半百位舞蹈員，在台上一口氣連唱帶跳《桃色冒險》、《逃》及《Pretty Crazy》，強勁的節奏搭配凌厲精準的舞步，展現出天后級壓台感，觀眾尖叫聲此起彼落，全場陷入瘋狂狀態。而去到最後一首歌《隆重登場》，Joey更索性脫去外套，並帶動全場觀眾起身一起跳唱，整個氣氛熱度達到頂點。

Joey換上一件型格Jacket再度登場，帶領半百位舞蹈員，在台上一口氣連唱帶跳《桃色冒險》、《逃》及《Pretty Crazy》。(陳釗 攝)

感激公司栽培 官宣下年啟德開個唱

Joey今次整個演出無論服飾、舞蹈編排都極有BLACKPINK成員Jennie的影子，原來她特意邀請了自己非常欣賞的韓國舞蹈團隊合作，更在台上特別鳴謝對方為她悉心排練這段舞蹈。落台前，Joey感性地再次多謝公司栽培，令她越唱越強，並向台下四萬多觀眾公佈震撼消息：「答應大家我會繼續強大，下年，喺度（啟德）喇！」惹來全場雷動掌聲。

Joey今次整個演出無論服飾、舞蹈編排都極有BLACKPINK成員Jennie的影子。(陳釗 攝)

半百dancer伴舞。(陳釗 攝)

容祖兒變身港版Jennie炸場。(陳釗 攝)

容祖兒明年啟德開個唱。(陳釗 攝)