25+英皇演唱會｜謝霆鋒Chok爆壓軸　Medley突消失英皇咁解釋

《25+英皇群星演唱會》第二場昨晚（4日）繼續在啟德主場館舉行，是日陣容除了容祖兒、古巨基、李克勤、Twins、李幸倪、關智斌、洪卓立及泳兒等外，全場焦點莫過於剛完成成都演唱會、正式歸隊回港的大師兄謝霆鋒。

剛完成成都演唱會、正式歸隊回港的大師兄謝霆鋒。(陳釗 攝)

開胸上衣大騷「神顏」 經典歌掀全場大合唱

謝霆鋒在萬眾期待下，與由王雙駿率領的演唱會團隊壓軸登場。他身穿黑色開胸上衣，以一貫「Chok樣」型格踏上舞台，甫現身即引起全場觀眾瘋狂尖叫。謝霆鋒先以結他自彈自唱唱出《逆行》打頭陣，隨後他脫去墨鏡，大曬360度零死角神顏，令現場一眾女粉絲瞬間淪陷。接著，謝霆鋒接連唱出《遊樂場》及《非走不可》，引發全場萬人大合唱，掀起全晚高潮。

謝霆鋒在萬眾期待下，與由王雙駿率領的演唱會團隊壓軸登場。(陳釗 攝)

心情大靚與歌迷近距離互動

雖然剛從成都開完個場回港，但謝霆鋒臉上絲毫未見疲態，反而顯得心情大靚。他見到台下有成都粉絲，還笑問對方是否跟他坐同一班飛機回來。而在演繹一系列情歌時，謝霆鋒更照顧到各方粉絲，時而坐在升降台上向大家揮手，時而又走到兩旁與觀眾近距離接觸，期間有歌迷自拍，謝霆鋒見狀還主動單膝跪低配合對方。

謝霆鋒臉上絲毫未見疲態，反而顯得心情大靚。(陳釗 攝)

Medley環節突然「消失」

最後，謝霆鋒唱完《玉蝴蝶》便鞠躬謝幕離台，即使觀眾狂叫「Encore」都沒有人再出現。而原定在Rundown上的《活著VIVA》、《潛龍勿用》、《不要說謊》等歌曲Medley環節也消失了，演唱會晚上10時22分完結，較首場提早了半個多小時。

謝霆鋒唱完《玉蝴蝶》便鞠躬謝幕離台。(陳釗 攝)

英皇回應取消Medley原因

完騷後，英皇娛樂就謝霆鋒原定Medley取消作出回應，表示：「記者收到歌曲流程只是霆鋒的預備歌單，但因為他今天早上才由成都回香港，未能趕及綵排，所以待到場之後讓他選擇自己的歌單。」

英皇娛樂就謝霆鋒原定Medley取消作出回應。(陳釗 攝)

至於關於頭場超時罰款問題，英皇娛樂解釋因為昨天（3日）天氣反覆，更懸掛黃色暴雨警報，不少樂迷都花了很多時間排隊入場支持，場外等候甚久，最緊要大家開心，享受演唱會，不要講錢。