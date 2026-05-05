康子妮投身保險界三個月即成百萬圓桌會員　離婚後感情生活受關注

康子妮自2020年與林曉峰結束18年婚姻後重新出，離婚後她投身保險業，後改名字為「康滎舫」，寄望開啟人生新篇章。僅僅三個月，她便以卓越表現成為百萬圓桌（MDRT）會員，其後更憑堅韌不拔的毅力，連年保持此資格。

康子妮連續4年成為百萬圓桌會（MDRT）會員，成績亮眼。（IG@ukelily）

康子妮首次參加公司內部的才藝比賽

近日，49歲的康子妮在社交平台分享了喜訊，不僅參加了「百萬元經理榮譽會 2026」，並榮獲區域傑出財策大獎，成就有目共睹。她更提到自己首次參加公司內部的才藝比賽，更勇奪全場冠軍。她開心地形容這次經歷像回到小學般的童真：「我只係想比（畀）自己留下最後一年『4字』頭嘅相，因為好多人都話一入5就變樣，今年係刺激的，第一次參加公司才藝比賽（好似番咗去小學咁），老闆改編歌詞嘅 #用背脊打cold call 成為全場冠軍，贏咗d錢可以去打邊爐lu！」

康子妮首次參加公司內部的才藝比賽 ，更勇奪全場冠軍。(ig@ukelily)

康子妮幾乎沒有歲月痕跡

康子妮穿上單邊露肩連身裙兼戴上黑超自彈自唱，另外還穿上白色一字露肩晚裝，身上掛滿獎牌，認真「威水」。對於康子妮在保險業界的崛起，網民紛紛表示佩服，並對她愈見美麗的容貌倍加稱讚。不少人驚嘆她幾乎沒有歲月痕跡，有網民更笑指：「你明顯冇整容，就算快入伍，你三十年前到宜家，樣子都冇乜大改變，依舊自然美！」

康子妮穿上單邊露肩連身裙兼戴上黑超自彈自唱。(ig@ukelily)

除了事業上的亮眼成績外，康子妮的感情生活亦備受關注。曾與保險界上司陳逸汮傳緋聞時，她澄清雙方僅為上司及下屬的關係。今年初她又拍到與一位穿黑色情侶裝、外表成熟穩重的男士甜蜜約會，互動親密，讓網民不禁猜測二人感情已生愛苗。