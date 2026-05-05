姜濤想把社交平台交公司管理　Anson Lo以為MIRROR得兩三個月貨仔

MIRROR於今年1月正式與商台打破僵局，隨著新團歌《ATTENTION》的推出，8名成員昨日（4日）到商台進行訪問，包括有：姜濤、Ian、Jer、Anson Lo、Alton、Frankie、Stanley及Tiger。雖然未能全員到場，但這是自破冰後，MIRROR首次以團隊形式接受商台的訪問。

MIRROR與商台破冰後首次現身，但只有8名成員出席，因其他成員另有工作。（陳順禎 攝）

節目開始用8分鐘回顧MIRROR點滴

節目一開始播放了8分鐘的錄音片段，回顧MIRROR自2018年成立至今的點點滴滴。成員一邊聆聽自己初出道的聲音，一邊感慨時光飛逝。Anson Lo笑言「我出道時把聲好乖」，如今則成熟不少。主持問到他有否想過MIRROR可以走到現在，他感觸地表示：「絕對冇，初頭諗有兩三年都偷笑，花姐仲成日激將法話我哋得兩三個月，所以冇諗過行得咁遠。」他的家人亦曾勸他為自己出路作打算，例如回去教跳舞。Anson Lo坦言，面對網絡上惡意評論，他選擇包容並將重心放回自己身上，而Stanley則靠設置手機使用時間從物理上減少外界干擾。

節目開始用8分鐘回顧MIRROR點滴。（陳順禎 攝）

隊友Jer、Tiger及Ian紛紛認同時間流逝之快，而Frankie則指出：「以前講嘢都有啲謹慎，而家狀態好鬆。」Stanley更幽默地說Edan如今說話字正腔圓，進步明顯。姜濤透露偶爾會回看粉絲剪輯的《全民造星》片段，感嘆自己的眼神變了：「我好記得嗰個畫面，覺得係眼神嘅分別，嗰陣隻眼係有光！出道耐咗，有時就會覺得自己點解冇咗嗰種光。」話音剛落，隊友們馬上打趣說可能是燈光問題。

姜濤透露偶爾會回看粉絲剪輯的《全民造星》片段，感嘆自己的眼神變了。（陳順禎 攝）

MIRROR宣布12月開騷

訪問中，MIRROR宣布將於今年12月初在亞洲博覽館舉行團體演唱會。除了《ATTENTION》，他們還透露已拍攝好另一首慢節奏團歌的MV。至於新作品是否會推出，則需視乎進度而定。

MIRROR宣布將於今年12月初在亞洲博覽館舉行團體演唱會。（陳順禎 攝）

姜濤想交社交平台予公司管理

姜濤在訪問中提及有意暫時停用社交媒體，並將帳號交由公司管理。他解釋道：「今年都話過唔出歌，主要想擺多啲attention喺自己身上。可能我係比較易受影響嘅人，想畀自己一段時間清理。以前停過三個月，係幾舒服，雖然會唔知道世界發生緊咩乜嘢事，同時人與人之間嘅溝通多咗。」隊友們聽後不禁開玩笑道：「原來公司有提供這項服務！」