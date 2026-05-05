姜濤回應粉絲被Jacky Yu鬧阻街：每個人都會有自己感受同見解

《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》昨晚假亞博舉行，MIRROR今年再度奪得「年度組合」金奬，成員盧瀚霆（AL）奪「人人樂壇年度歌曲大獎」、「人人樂壇年度歌手大獎」及「年度男歌手」銀奬，共3個奬項，成為大贏家；姜濤就奪得「年度男歌手」金奬，陳卓賢則奪得「唱作歌手」銀奬。在姜濤致謝時表示想多謝「一個人」，教識了他什麼是真正的愛，而這「一個人」惹來揣測。問到是想多謝誰？姜濤說：「呢一個人可以係任何人，任何人亦都可以係一個人，因為我哋大家都係同一個世界嘅人，呢個好抽象，每位觀眾有自己嘅見解，我自己好鍾意有留白嘅空間。（你唔想講係邊個？）我鍾意大家自己去解讀，但我自己嘅解讀呢一個人可以係任何人。」

MIRROR。（陳順禎 攝）

重提自爆中一輟學

另外，提到姜濤早前出席生日會的時候，講出了自己真實學歷，問他講完之後是否感到輕鬆不少？姜濤表示本來心情也沒什麼特別，自己當日只是跟歌迷傾偈。而他自爆中一冧了兩年班後即惹來網民熱議，對此姜濤說：「係囉，咁大討論嘅，對唔住，又多口咗，本身只係同fans溝通，但我諗大家睇嘅片段唔係好完全，因為我講話冧咗兩年班之後，其實係有去讀其他嘅職專文憑，好多人解讀成我淨係讀到中一，唔緊要啦，大家想睇嘅話就睇返我生日會嘅完整片段，其實有解釋成個來龍去脈。」

姜濤接受訪問。(資料圖片)

回應粉絲被罵阻街影響人

而早前姜濤生日時，銅鑼灣聚集了逾千名姜糖慶祝，但就令HoyTV節目《煮題Cook》名廚主持Jacky Yu（余健志）感到非常反感，甚至在社交平台發文炮轟，直指粉絲的行為已嚴重影響其他道路使用者，不能接受大批粉絲站在馬路前大聲叫囂及舉牌，完全阻塞了行人路。姜濤被問到此事時就表示自己不知道且不了解這件事，要回去真正了解後才能給大家一個答覆，但阻礙到任何人也不是他們的本意，自己作為藝人是希望每一個觀眾開心。姜濤說：「每個人都會有自己感受同見解，我都唔作太多評論。」至於七師傅表示發生任何事情都好，也會養他，姜濤就表示：「多謝七師傅！」

姜濤談及粉絲被指影響人。(資料圖片)