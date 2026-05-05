葉子楣跳出舒適圈闖商界　經營全球首家「榴槤酒店」實現榴槤自由

葉子楣（Amy）早前跳出舒適圈進軍商界，在她馬來西亞生意合夥人莊美娥邀請下，於當地著名城市檳城投資酒店業。他們在世界文化遺產檳城喬治市古蹟區以「檳城四大天凰酒店」系列為主題，打造了「明星之家酒店」、「愛情巷酒店」、「樂台居酒店」和全球獨一無二的「榴槤酒店」。

葉子楣跳出舒適圈闖商界。

葉子楣跳出舒適圈闖商界

葉子楣表示未特別想過要做商界女強人：「經營酒店是很複雜的，幸好股東之一莊美娥Evians在這方面經驗非常豐富，我是經朋友介紹才認識她，雖然認識時間不太長，但大家感到很投緣。原本她只是想邀請我做酒店代言人，但我對只做代言人真的興趣不大，要麽什麼也不做，要麽便全情投入去做，我以用家的角度提供意見，也希望我在演藝界的人脈能用於酒店日後的經營和發展上。」

葉子楣與股東之一莊美娥Evians。

經營全球首家「榴槤酒店」

「『檳城四大天凰酒店』系列會圍繞在一個中心點發展，它們各有特色主題，座落在檳城具歴史價值的建築物內，我們整個團隊首要任務將身負重任活化這些歷史建築，以及保留原有文化。」葉子楣日前聯同合夥人莊美娥，「榴槤酒店」管理公司負責人吳小雄分享今次經營酒店大計。葉子楣說「榴槤酒店」包含了她的想法，因為她不吃肉，來到馬來西亞除了吃她最喜歡的海鮮外，榴槤便是第二最愛。「『榴槤酒店』項目定位為檳城古蹟區，以至全球唯一全域榴蓮自由酒店，這才能打造獨有品牌，為未來擴張奠定基礎。再加上打破傳統住宿邊界，首創《深度文化度假 + 極致榴蓮美食》雙核心體驗模式，在聯動Evians Holdings旗下其他酒店資源，實現客源互導、品牌與供應鏈資源共享。」

Evians Holdings CEO 莊美娥、《藝龍酒店科技》負責人吳小雄與葉子楣。

實現榴槤自由

葉子楣表示：「『榴槤酒店』是檳城古蹟區唯一允許在全域範圍內，包括客房、公區、露台、庭院任意時段食用榴蓮的酒店，這既是底蘊深厚的文化遺產度假酒店，又是全球少見的『榴槤自由』沉浸式主題目的地，絕對難以被市場簡單模仿。檳城幾乎所有的高端酒店、古蹟民宿都明確規定禁止攜帶榴蓮入內。這不僅是遊客的遺憾，更是檳城文旅產業一個巨大的、未被滿足的市場空白。」

實現榴槤自由。

葉子楣最後說：「『榴槤酒店』除訪客正常入住和消費外，也提供大家投資的機會，詳情於即將舉行的展銷會內公布。今次參與酒店策劃是一個很好的經驗，也跟業內有着豐富行銷知識的合作夥伴學了很多新事物，這些新事物未必能在書本上學習到，所以我對着他們已培養成多看、多了解和多問，絕對不能故步自封，這才能把酒店事業變成樂趣，面對任何挑戰也不會害怕。」