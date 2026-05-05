鄭杞瑤預告赴英撐阿仙奴捧盃　懶理新歌負評︰我著咩都可以好性感

有「足球女神」之稱的鄭杞瑤（Kylie C.），日前出席「FIFA世界盃2026」宣傳活動，除了大談第二次擔任世界盃主持的感受外，還大方回應網民對其新歌及形象的兩極評價。

Kylie C.是死忠阿仙奴球迷。（IG@ckykylie）

已買機票準備睇愛隊阿仙奴捧盃

作為「阿仙奴死忠」 ，Kylie C.坦言近期心情隨賽事起伏，不過上場見愛隊擊敗富咸，令她重拾信心。Kylie C.更自爆早於兩個月前已訂好機票遠赴英國，準備見證愛隊最後兩場賽事：「其實我而家好緊張，因為球隊上兩季都睇到好肉緊，如果真係（贏得英超），我會好激動。同埋我已經留到如果贏到，會睇埋慶祝巡遊」。對於球隊多年來在關鍵時刻失落獎盃，Kylie C.直言即使最終落空亦已做好心理準備，笑指多年來已習慣被嘲笑「亞軍奴」。

鄭杞瑤（Kylie C.）今年將再度挑戰世界盃主持工作。（陳釗 攝）

二度主持世界盃 坦言最怕「講錯名」

Kylie C.繼2022年後，再度挑戰世界盃主持工作。她坦言雖然有經驗，但挑戰依然不少，特別是擔心球員名字的讀音：「最難係驚講錯隊名同球員名，因為我自己平時睇開英文譯名，有時會load唔切廣東話譯名，會好混亂，同埋又多咗咁多國家隊。」Kylie C.表示正努力「做功課」研究不同國家隊的資料，但會抱住「邊工作邊玩」的心態，享受四年一度的足球盛事。問到支持球隊，她情有獨鍾德國：「我自己2010年已開始撐德國，無變過。」

Kylie C.直言講波一定不及專業評述員，但可以分享一下自己的睇波心得。（IG@ckykylie）

預告「制服誘惑」

至於問到今次講波會否以性感裝束示人，吸引球迷眼球？Kylie C.笑指：「節目組好似係有制服嘅。但我會跟返自己Style。（係咩Style？）靚就得喇！」至於會否性感騷本錢？她自信表示：「性感係一種感覺，我著咩都可以好性感。」

Kylie C.透露今次做世界盃主持會穿上制服。（陳釗 攝）

Kylie C.自信表示：「著咩都可以好性感。」（IG@ckykylie）

闖樂感興奮 豁達面對網民負評

除了擔任足球主持外，Kylie C.日前亦首次以歌手身分出席Chill Club頒獎禮。她直言心情很不同，樂壇對她而言是一個陌生的領域，正在摸索，但很好玩，最驚喜是現場看到古天樂的表演。「同埋佢係坐喺我哋後面，嗰刻真係嚇親，而且又見到艾粒，好正。」唱歌和講波哪個比較難？Kylie C.直言：「當然係唱歌。雖然唱歌係由細唱到大，但認真做歌手就要再進步。」

Kylie C.日前首次以歌手身分出席音樂頒獎禮。（IG@ckykylie）

對於新歌《B.B.》MV推出後，網民評價兩極，有樂迷批評其唱功，及MV依舊是賣性感。對此，Kylie C.表現豁達，直言：「但我幾開心，大家都有提，今次MV更加想做返自己，話俾大家聽，性感係一種感覺，每個人對每件事都有唔同嘅定義。」面對負評，Kylie C.直言推出頭兩首歌時，已聽過不少評價，「同埋我仲係新人，唔好對自己太苛刻。即便係做咗十年都要繼續學。」