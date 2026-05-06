五索爆做媽媽崩潰位　生意風生水起背後卻與患ADHD兒深夜抱頭痛哭

大家平日對五索嘅印象，可能仲停留喺一啲戲劇化嘅標籤，但今次佢揭開嘅，係一個最真實、最令家長心碎嘅「為母則剛」故事。

五索在大眾眼中係「話題女王」。

五索在大眾眼中係「話題女王」。

外表硬淨，內心早已碎成碎片

鏡頭前嘅五索，係女強人mode長開嘅老闆娘，生意搞得風生水起，仲帶領緊近40人嘅團隊衝刺上市。但轉身返到屋企，佢都只係一個普通不過嘅媽咪。佢首度坦承，其中一個仔確診咗 ADHD（注意力不足過動症)。最崩潰嘅時刻，莫過於個仔半夜無故驚醒、情緒失控狂喊。嗰種睇住心肝椗受苦卻無能為力嘅痛，令一向堅強嘅五索都頂唔順，兩母子試過喺深夜抱頭大哭。「嗰一刻，我真係覺得自己好失敗。」佢哽咽咁講。

五索帶領緊近40人嘅團隊衝刺上市。

五索生意搞得風生水起。

五索生意搞得風生水起。

母親的身心代價

做母親真係好辛苦，唔止精神上崩潰，身體都要付出沉重代價。五索坦言，長期睡眠不足、情緒壓力爆棚，令佢狂甩頭髮：「有時照鏡見到自己啲頭髮一撮撮咁跌，真係覺得好心酸。」佢話，母親嘅辛勞往往唔只係情感上，而係真真正正刻劃喺身體入面。

五索坦言情緒壓力爆棚。

兄弟姐妹如手足

更添壓力嘅係，除咗要照顧患ADHD嘅仔仔，佢仲要同時照顧其餘嘅小朋友。五索感激咁講：「好彩佢哋好懂事，會幫我照顧哥哥/細佬，兄弟姐妹真係如同手足咁互相扶持。」呢一點，證明咗佢教育得好，令小朋友之間建立咗深厚嘅感情同責任感。

五索感激兄弟姐妹互相扶持。

由「內耗」變「內強」：拒絕標籤化

雖然湊仔湊到心力交瘁，但五索選擇將呢份痛轉化為動力。佢回想起舊年開始同慈善機構rén合作，接觸到好多唐氏綜合症患者同單親媽媽，被佢哋嘅勇氣打動：「如果其他媽媽都敢企出嚟，點解我唔可以？」唔止係口號，五索仲用實際行動支持佢哋，包括喺社交平台持續宣傳佢哋嘅故事，呼籲社會關注；親身參加慈善活動，落場同唐氏綜合症患者互動；仲為患者提供工作機會，幫佢哋搵返經濟自主嘅力量。「我唔想人覺得我係借佢哋過橋，我真係想用自己嘅資源去幫到佢哋。」佢語氣堅定。

五索湊仔湊到心力交瘁。

雪上加霜下的「硬撐」哲學

一邊要照顧個仔嘅情緒同排期治療，一邊要死撐住盤上市生意，五索早前已經壓力大到狂甩頭髮。今次仔仔患病，真係雪上加霜。好彩嘅係，個仔接受藥物治療後，情況已經穩定落嚟。「見到佢慢慢好返，我先搵返啲力氣去繼續撐住呢頭家、呢間公司。」佢輕輕笑咗一下，但眼神仍然透出疲憊。

母親嘅愛好偉大。

褪去光環，佢亦只係一個平凡媽媽

呢單新聞令大眾見到五索「話題女王」以外嘅另一面。原來喺華麗嘅包裝下，佢同好多媽媽一樣，會崩潰、會心痛、會喺返工同湊仔之間掙扎到筋疲力竭。母親節將至，呢份「唔完美嘅母愛」反而更有共鳴——因為生活再難，只要仲有力氣抱住彼此，就總有路行。