「講波女神」李佩芝爆NowTV對女主持一喜好　渴望嘗試拍戲做打女

NowTV足球女主持李佩芝（Gigi）「識波又靚女」，被球迷封為「講波女神」。本身是「阿仙奴死忠」的她，日前出席「FIFA世界盃2026」宣傳活動時，透露已買波飛赴英國支持愛隊奪冠。除了講波，她更表示有意挑戰演戲，最想嘗試的竟然是「打女」。

NowTV足球女主持李佩芝（Gigi）「識波又靚女」，被球迷封為「講波女神」，同時她也是阿仙奴死忠球迷。（IG@gigilee2008）

飛赴英國支持愛隊阿仙奴

李佩芝接受《香港01》訪問時，談到英超爭標進入直路，她坦言心情非常忐忑：「因為經歷過好多段阿仙奴自爆嘅時刻，連續幾屆都有呢個問題，加上見到曼城開始上力，壓力真係越來越大。」不過，李佩芝認為進入5月後，感受到球員的鬥志回升，讓她稍微放心。

李佩芝今屆繼續會擔任世界盃主持之一。（陳釗 攝）

為了見證這歷史時刻，李佩芝透露將會飛往英國倫敦，親身現場觀看阿仙奴最後一場主場對般尼的賽事。問到萬一阿仙奴最終失落冠軍，會否好似之前看愛隊對熱刺時那樣，再次落淚，她笑言：「其實嗰次我哋係無輸波，我激動嘅感覺係班球員好盡力，但差嗰臨門一腳，仲要俾人話佢哋唔盡力，我係戥佢哋唔抵，反而唔係因為失落冠軍。不過今次我已經打咗個底，因為係我第一次去猶長球場睇波，輸咗就當係一次睇波經歷，如果捧到盃就係bonus。（如果捧唔到呢？）咪喊囉，發洩下囉！」

任世界盃主持「記球員名」最崩潰

除了球迷身份，今屆也是李佩芝第二次主持世界盃，但隨著今屆隊數增多，她直言都有壓力，要多花時「做功課」，「最難一定係記球員名同埋認人！」李佩芝解釋，因平時專注歐洲足球，但世界盃涉及許多冷門國家，如伊朗等球隊的球員對她來說相對陌生。問到如果直播時突然忘記球員名字怎麼應對，她笑言：「交俾拍檔！」

李佩芝表示今屆世界盃球隊數增多，她也要花多些時間「做功課」，而她心水是西班牙。（陳釗 攝）

李佩芝擁有一雙招牌長腿。（IG@gigilee2008）

預告短裙出鏡

作為「講波女神」，衣著打扮自然是球迷關注的重點。問到她主持世界盃時會否穿得性感「發福利」？李佩芝笑指：「不嬲NowTV嗰邊都鍾意女主持着短裙嘅，咁我哋都會照佢哋意願，着多啲短裙服裝出現，上身就波衫囉。」所以她笑言，除了要背資料，還要保養腿部，這是非常重要。

非常吸睛。（IG@gigilee2008）

「強迫」男友做阿仙奴球迷

感情方面，李佩芝透露目前有另一半，對方更是在她的「強迫」下成為了阿仙奴球迷。她笑指男友以前打籃球為主，但在她的「薰陶」下，才開始投入足球世界。她更調侃說，如果阿仙奴輸波，男友就是她的「沙包」，要承受她的負面情緒和想方法安慰她。

除了著波衫外，李佩芝私下也有女仔一面。（IG@gigilee2008）

嘗試往演員方面發展

談及未來，李佩芝坦言除了講波外，對演藝事業也很有興趣，正嘗試往演員方面發展。外表斯文靚女的她，竟表示最想做「打女」：「我想拍武打類型多啲！因為我覺得自己有運動細胞，因為細個參加好多運動，包括田徑、網球、籃球、足球，用呢個肢體條件，可能幫到我挑戰武打角色。」