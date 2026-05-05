英皇演唱會VIVA臨時補位跳唱表現亮眼　Macy Ada夢想成真喜極而泣

《25+英皇群星演唱會》尾場昨晚（4日）在啟德主場館圓滿結束，由於張敬軒突發患上急性內耳迷路炎，加上前晚超時等因素，尾場歌單有不少改動。頭場女團VIVA與陳偉霆、林秋楠表演，但只是齋跳，先表演了一段四人舞蹈環節，再為陳偉霆伴舞。事後有網民為VIVA抱不平，指她們明明有自己歌，且上月推出的新歌《Baby Savage》反應不錯，為何要伴舞而沒有四位跳唱的部份；甚至有fans表示希望她們與師姐Twins合作，兩代女團crossover！

《25+英皇群星演唱會》頭場女團VIVA與陳偉霆、林秋楠表演，但只是齋跳，先表演了一段四人舞蹈環節，再為陳偉霆伴舞。（大會提供）

事後有網民為VIVA抱不平，指她們明明有自己歌，且上月推出的新歌《Baby Savage》反應不錯，為何要伴舞而沒有四位跳唱的部份；甚至有fans表示希望她們與師姐Twins合作，兩代女團crossover！（大會提供）

事後隊長Carina（李晞彤）及馬思惠（Macy）都在IG發文分享對此的感受，Carina說：「我哋會有一日可以唱到自己歌的，所有過程都係必須，得到嘅時候就係上天覺得最適合同準備好嘅時候。我好愛VIVA，我好信我三個隊友 我知道我哋會去到！PUT US ON STAGE WE SHOW U WHAT IS POTENTIAL，我有太多嘢想講因為琴晚所有嘢真係好似發緊夢。」Macy則說：「只要當你個人足够正能量與正向嘅時候，好事情會接踵而至的，唔理係咪做到先，有時候發下白日夢，講下啲廢話，未來有一日，會有力量帶你過去。I love VIVA，而家講一轉先，總有一日我她會有自己嘅show同埋喺超級大嘅舞台唱自己嘅歌。」

頭場結束後，原本尾場不會有VIVA，雖然網民抱不平，但carina說：「我哋會有一日可以唱到自己歌的，所有過程都係必須，得到嘅時候就係上天覺得最適合同準備好嘅時候。我好愛VIVA，我好信我三個隊友 我知道我哋會去到！」（Instagram：carinalxt）

頭場結束後，原本尾場不會有VIVA，Macy說：「只要當你個人足够正能量與正向嘅時候，好事情會接踵而至的，唔理係咪做到先，有時候發下白日夢，講下啲廢話，未來有一日，會有力量帶你過去。I love VIVA，而家講一轉先，總有一日我她會有自己嘅show同埋喺超級大嘅舞台唱自己嘅歌。」（Instagram：mamasisihuihui）

徇眾要求獲臨場新增VIVA solo環節 零準備跳唱盡顯功架

而最終網民竟成功集氣，英皇在徇眾要求下，臨時新增VIVA的Solo跳唱表演環節！根據事前公布的演出陣容，VIVA原本只在頭場演出，尾場陣容未見她們名字，但英皇最終決定讓她們跳唱《Baby Savage》，Ada（姜咏鑫）、Carina、Macy及VALC（張鈊貽）在小舞台上又唱又跳，爆炸力十足，更獲得網民一致好評！由於VIVA是在當日下午才突然收到通知即晚可以表演，在臨急臨忙的情況下，四位都準備到一個同時顧及到前面和後面觀眾的跳唱，而且唱得穩、跳舞齊整有隊形，證明「機會係留畀有準備嘅人」是沒有錯，足見VIVA平時訓練有素。而此前，她們只公開表演過一次《Baby Savage》，就是上月的《EEG 25+ Busking》。

而最終網民竟成功集氣，英皇在徇眾要求下，臨時新增VIVA的Solo跳唱表演環節！根據事前公布的演出陣容，VIVA原本只在頭場演出，尾場陣容未見她們名字，但英皇最終決定該她們跳唱《Baby Savage》。（Instagram：carinalxt）

Ada（姜咏鑫）、Carina、Macy及VALC（張鈊貽）在小舞台上又唱又跳，爆炸力十足，更網得網民一致好評！

由於VIVA是在當日下午才突然收到通知即晚可以表演，在臨急臨忙的情況下，四位都準備到一個同時顧及到前面和後面觀眾的跳唱，而且唱得穩、跳舞齊整有隊形，證明「機會係留畀有準備嘅人」是沒有錯！

網民一致好評 讚VIVA準備充足又爭氣

Vitamins（VIVA粉絲暱稱）都讚四位好爭氣，有把握機會交出亮麗表演，網民也留言：「即日先俾人通知話要上台，就可以將個舞台完成得咁好，真係好叻！！！！！！！！」、「前日睇完英皇演唱會，心諗乜VIVA唔值得一首歌嘅時間咩？😭結果琴日即刻俾返一part佢哋🤘🏻🤘🏻我就係咁樣，睇唔到佢哋現場炸爆個啟德」、「叻女呀！你哋今日好壓到台！好穩！希望可以俾更多人見到、認識VIVA」

經過今次心情如坐過山車的體驗，VIVA團魂大爆發！（Instagram：carinalxt）

網民對VIVA的跳唱表現一致好評。（Threads）

Macy如廁時得悉喜訊激動爆喊

四位成員圓滿後都有在社交平台得悉可以跳唱的分享感受，VALC：「晏晝收到通知即刻去啟德踩台😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭太感激 真係對我哋嚟講好重要」、「今日晏晝收到消息的時候 我正在上唱歌堂開聲 猜不到開聲是為了今晚可以唱到自己歌俾你地聽 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 真係發咗一場夢 arghhhhhhhhhhh 💭💭💭💭」而Macy與Ada更是先後爆喊，Macy貼出自己哭泣的片段，表示：「OMG 只要敢想就能做到 😭😭😭😭😭😭😭😭 今朝啱啱起身坐喺個🚽度，經理突然之間打過嚟通知，我哋好似可以上台表演《BABYSavage 》，即刻忍唔住😭」

Macy一睡醒正在廁所的時候，突然收到通知可以上台表演《Baby Savage》，她當場喜極而泣！（Threads：mamasisihuihui）

Ada保留閃粉紋身見證超現實奇蹟

第一晚演出的造型一部份，是一個閃令令的「VIVA」字樣，四位都畫了在身體不同部份，而Ada透露自己因為不捨得而未有洗走：「第一晚因為唔捨得個舞台所以留低咗VIVA個閃閃同我一齊瞓，收到消息個刻同佢哋3個講我冇洗走佢，可能就係因為份不捨同信念俾多一次機會我哋上舞台，so much grateful！番到屋企再一次感受一日發生嘅所有事就忍唔住了，真係比一部戲更Drama，太多嘅人同事需要多謝感恩你哋出現，感激發生嘅一切，好好記錄低呢種感覺，會記住好耐好耐的！✨」

Ada跳唱完回到家靜下來後，也忍不住爆喊。（Instagram：geungada）

第一晚演出的造型一部份，是一個閃令令的「VIVA」字樣，四位都畫了在身體不同部份，而Ada透露自己因為不捨得而未有洗走。

Ada：「第一晚因為唔捨得個舞台所以留低咗VIVA個閃閃同我一齊瞓，收到消息個刻同佢哋3個講我冇洗走佢，可能就係因為份不捨同信念俾多一次機會我哋上舞台，so much grateful！」

Carina騷後感：「只要你夠想同信，上天真係聽到的！」（Instagram：carinalxt）