夢說紅樓｜梁非同飾林黛玉赴上海拜師取經　文華費盡腦汁寫新劇本

粵劇藝術新力量「非同劇團」今日（5/5）於銅鑼灣舉行新聞發佈會，正式宣佈將於今年6月22日至24日假高山劇公演由名著改編的全新編粵劇《夢說紅樓》。

粵劇藝術新力量「非同劇團」今日（5/5）於銅鑼灣舉行新聞發佈會。（陳順禎攝）

這部作品以經典小說《紅樓夢》為藍本，重新詮釋林黛玉與賈寶玉之間的淒美故事。發佈會現場藝術氣息濃厚，飾演林黛玉的梁非同，與三位飾演賈寶玉的實力派演員，文華（反串）、王志良及梁振文亮相，接受《香港01》訪問時分享創作點滴。

梁非同傾力投入 展現經典新面貌

作為劇團靈魂人物的梁非同表示《紅樓夢》是極具挑戰性的經典，這次《夢說紅樓》的劇本由文華親自操刀，內容紮實且富有詩意。「我們投入了百分之百嘅努力與熱誠，希望能為觀眾呈現一個既保留傳統韻味，又具備現代美感嘅紅樓故事。」

梁非同更分享，為了演活林黛玉，她早前特別赴上海拜訪中國國國家一級演員，上海粵劇花旦單仰萍老師學藝，有幸獲大師無私親授演《紅樓夢》林黛玉的身段神韻及做手秘訣。

梁非同飾演林黛玉。（陳順禎攝）

打造全新視聽體驗

飾演賈寶玉的文華指出，這次的劇本在結構與音樂上都作出了大膽嘗試：「今次有好大嘅創作空間俾我去做一啲以前人哋冇寫過嘅嘢，我又擺落去，但係點樣平衡，令到佢哋有要求，希望套戲而家新時代唔可以咁長，兩個零鐘頭就要完咁，我喺選曲上面，有個新嘅嘗試，就唔係好似以前傳統粵劇咁多嘅要拉到好長，盡量適合現代用小曲嘅模式。」

王志良提到三位「賈寶玉」私下經常互相學習與研究，觀察彼此如何詮釋寶玉那種天真爛漫且多情敏感的性格。他笑言自己在戲中展現的是一種「飽滿的狀態」，務求讓觀眾感受到寶玉六、七歲時那種純真。

梁振文則表示，由於他有「娃娃臉」的優勢，在演繹寶玉早期的形象時更具說服力。但他坦言，隨著劇情推移到後期的沉重情感，對體力與內心戲都是巨大挑戰，尤其是劇中有多場需要快速換裝的環節，對演員的專業度要求極高。