重案解密｜還原親子王國剖腹奪嬰案　朱晨麗討論區送禮尋獵物行兇

TVB新播出的犯罪懸疑劇《重案解密》以單元劇形式呈現八大奇案，並以極其逼真的拍攝手法高度還原多宗香港真實血案，全劇共12集。昨晚首集劇情已非常緊張，朱晨麗（朱朱）於單元「活剖孕婦奪嬰案」飾演多次流產的程子瑤，由於未能為丈夫鐘琛（胡烱龍飾）傳宗接代，遭奶奶（程可為飾）白眼兼冷言冷語，朱朱在壓力爆煲下患上情緒病。之後朱朱再次懷孕但又流產，但她已不敢告訴家人，反而假裝繼續大肚，更向其他孕婦剖腹取嬰，來扮自己有仔生。這個單元的劇情是改編2008年轟動全港、極度血腥的「親子王國劏孕婦肚事件」。這宗被稱為香港史上最心寒的奇案，最令人毛骨悚然的是該名殘忍的兇手，如今已經刑滿出獄，返回社會。

朱晨麗非常關心莊思敏的胎兒。

朱晨麗討論區送禮尋獵物行兇

案件發生在2008年9月，當年28歲的婦人梁倩婷聲稱自己因小產而患上抑鬱及妄想症。她化名「Minnie Tong Tong」，在著名媽媽討論區「親子王國」（Baby Kingdom）上發帖，表示有好多BB物品要送人，藉此尋找獵物。當時懷有第一胎的26歲李姓女受害人，在網上看到帖文便信以為真，她為了接收免費的嬰兒床及奶樽，於2008年9月16日獨自前往梁倩婷位於粉嶺花都廣場的寓所交收。

朱晨麗裝作懷孕。

還原親子王國剖腹奪嬰案

梁倩婷當時假裝自己懷孕，指自己兩天後便要生BB，讓受害人放下防備。而當受害人收拾好兩袋嬰兒用品準備離開時，梁倩婷突然手按腰腹，裝出極度痛苦的模樣，受害人即上前擁抱安慰，梁倩婷此時便露出真面目，用手提按摩機的電線死死勒住受害人的頸部，直至其昏迷，並殘忍地劏開其腹部企圖「活體取嬰」。梁倩婷下刀後卻突然感到害怕而停手，她丈夫回家發現血案後報警。受害人經送院急救剖腹後雖保住性命，但腹中男嬰不幸夭折。