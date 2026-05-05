78歲汪明荃腳軟羅家英扶行路　身體狀況疑急轉直下：精氣神全散了

現年78歲的「阿姐」汪明荃與羅家英（家英哥）於2009年在美國拉斯維加斯註冊結婚，多年來恩愛如初，一齊拍節目睇騷，出雙入對。近年羅家英第四度患癌，阿姐在旁照顧，家英哥曾指選擇不接受化療和電療，改以注射女性荷爾蒙針及服藥控制病情。日前阿姐和家英哥一起現身英皇群星演唱會，阿姐被拍到行路腳軟，惹人憂心。

阿姐咀爆家英哥。（IG圖片）

阿姐在佛山開唱。（汪明荃微博圖片）

阿姐與家英哥情侶裝睇騷

阿姐與家英哥近日拍拖現身「25+英皇群星演唱會」，兩公婆大大方方穿上GUCCI運動情侶裝示人。睇完騷後，兩人在眾人包圍下離去。患癌的家英哥精神不錯，行路健步如飛，一邊行一邊與阿姐說話，氣色不俗；反而有人留意到阿姐似乎身體不如以往健康，行路時一隻手拖住家英哥，另一隻手要人托住慢慢行，行路腳軟，沒甚麼力氣，令人擔心。

羅家英情不自禁錫阿姐額頭。（IG圖片）

阿姐身體狀況惹憂心

網民看及片段後留意到異況，留言關心阿姐：「文西居然越來越精神，反而汪明荃狀態不好」、「現在的汪明荃，總感覺精氣神全散了，有一種『我啥也不知道，我要回去了』的感覺」、「麗莎身體狀態每況越下真替她擔心」、「感覺她有點走不穩了！羅家英患有癌症看起來都很有精神」。

阿姐行路腳震震。（抖音）

要家英哥扶。（抖音）

令人憂心。（抖音）

出雙入對睇騷。（抖音）