蔡雪瑩慶祝結婚10周年錫婚 向太子爺老公示愛：期待跟您慶祝金婚
撰文：董欣琪
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前無綫（TVB）新聞主播蔡雪瑩（Snowy）憑甜美笑容被封「雪瑩BB」，2014年離巢後轉任公關，亦有接主持工作，2016年她與全國政協朱銘泉兒子、上市公司太子爺朱威霖（William）奉子成婚，升呢豪門少奶奶，兩人育有一子一女。日前蔡雪瑩同老公迎來結婚10周年的大日子，她在社交平台曬出甜蜜合照，更公開向老公示愛！
蔡雪瑩同老公慶祝結婚10周年：十年如一日地甜蜜
蔡雪瑩寫道：「Happy Tin anniversary 錫婚快樂。十年比喻為『錫』的意思是，兩口子的婚姻如錫器般堅固穩定。我倆於眨眼間施展了二變四的魔法，更難得的是十年如一日地甜蜜，多謝您包容我的從容怠慢，多謝自己忍耐您每天的催促，也許沒有一凹一凸沒有美好婚姻是真的。未來希望跟您環遊世界，陪伴孩子長大，『地上沒幾多愛侶夠老慶祝到金婚』，期待著跟您慶祝金婚👵🏻👴🏻I love you❤️🔥」
蔡雪瑩嫁太子爺住九龍塘獨立屋
蔡雪瑩畢業於香港浸會大學傳理系，2010年擔任新聞台主播，她於2014年離巢，2016年奉子成婚，婚後蔡雪瑩主要擔任司儀主持及接拍廣告，曾拍攝ViuTV旅遊節目《歐遊全細界》及電影《寒戰II》，亦有為港台節目《醫生與你》和TVB節目《美食新聞報道》擔任主持工作。去年農曆新年，蔡雪瑩曾曬出一家四口的賀年照，意外曝光九龍塘獨立屋豪宅泳池！