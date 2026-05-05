陳奕迅打網球被偶遇明顯瘦一圈肚腩消失　驚喜互動令粉絲大感幸福

現年51歲的陳奕迅向來熱愛網球，不論是觀看賽球賽抑或是親自落場打波他都喜歡，就連他女兒陳康堤的男朋友，香港網球一哥黃澤林都是經由他介紹下認識。陳奕迅的球技相當不錯，2024年10月上海勞力士大師賽的「費達拿超級摯友之夜」，就由著名瑞士網球手費達拿聯同陳奕迅，對戰中國職業網球手張之臻與跨界的中國乒乓球手樊振東搭檔，上演了一場世紀夢幻聯動的雙打比賽。陳奕迅能與國際著名網球手一起搭擋上演表演賽，足證他的球技有一定的水平。曾有網民打網球時偶遇陳奕迅，並大讚他的球技出色。

陳奕迅於vip位置欣賞網球賽。(小紅書)

陳奕迅熱愛打網球。

明顯瘦一圈肚腩消失

日前又有網民於社交網分享了打網球時偶遇陳奕迅的片段，以「香港HK偶遇陳奕迅」為標題，發文寫道：「陪兒子香港打比賽，竟然跟Eason同場打🎾他毫無明星架子，非常友善，還開玩笑聊天 簡直太幸福了」。片中可見陳奕迅正在與友人進行雙人網球賽，切磋球技，陳奕迅當日一身全黑打扮，戴上headband，低調得來又相當醒神，遠處望去依然能一眼便輕易認出來。而網民的焦點就落在陳奕迅的身材之上，從博主分享與他的合照可見，陳奕迅明顯瘦了一圈，曾被網民說笑叫他「肥陳」的招牌肚腩都消失了，腹部變得平坦。有網民驚訝地表示：「瘦了，開了182場又唱又跳的演唱會都沒消掉的肚肚腩現在居然變小了」，另有網民回應說：「過勞肥過勞肥嘛 休息好了才會瘦啦」。

陳奕迅與友人在打網球。(微笑@小紅書)

陳奕迅全黑打扮。(微笑@小紅書)

陳奕迅被一眼認出。(微笑@小紅書)