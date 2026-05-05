李璨琛太太反擊醜化女兒指控　貼李元元喊相：忍不住替媽媽委屈

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有兩女，8歲大女李元元（Lucy）憑藉可愛冬菇頭與超強表演慾，成功彈出，在IG更吸粉逾54萬，一度成為廣告界寵兒。不過，自封「李老母」的Sophia過往的育兒作風屢惹爭議，近日她接連在社交平台公開Lucy的「醜照」與尷尬影片，包括大肚腩及撐大鼻哥窿的相，再度引發公關災難，並在Threads上被大批網民一面倒狂轟，斥責她帶頭網絡欺凌親生女兒、醜化女兒，有網民毫不留情地直斥：「你呢啲唔係叫幽默感，係出賣自己個女... 連自己個女都唔好好保護，你心地真係好差！你個女大個一定好X憎你！」

李璨琛和太太梁志瑩有兩個可愛女兒。（IG@lucy.is.good）

Lucy媽叫大家估Lucy肚腩有幾多吋？（IG@lucy.is.good）

「李老母」又話Lucy鼻哥窿keep得好好。（IG@lucy.is.good）

網民一面倒全插「李老母」。（IG@lucy.is.good）

轉發報道撰長文大反擊 斥網民單憑幾張照片妄下定論

而Sophia今日（5日）就轉發了較早前《01娛樂》的報道，附上Lucy的哭泣照、母女生活照等撰長文回應。她說：「這些年，我在網上分享女兒的成長點滴，然後我被批評— 說我消費女兒、不尊重孩子，有人說我無知，有人說我不配當媽媽，有人說我拿女兒換流量。每一句，我都看進去了。在這裏，我想再說清楚：我認為，她這些不完美的時刻，是我覺得她最真實、最可愛的樣子。」她以反問方式指那些批評她的人，實際上都不認識她個女兒，不了解二人如何開玩笑、相處、生活，「他們只是憑幾張照片、幾段文字，然後用最鋒利的說話，去定義一個他們從未見過的人。」

梁志瑩撰長文反擊醜化女兒指控，她說：「這些年，我在網上分享女兒的成長點滴，然後我被批評— 說我消費女兒、不尊重孩子，有人說我無知，有人說我不配當媽媽，有人說我拿女兒換流量。每一句，我都看進去了。」（IG@lucy.is.good）

她以反問方式指那些批評她的人，實際上都不認識她個女兒，不了鮭二人如何開玩笑、相處、生活，「他們只是憑幾張照片、幾段文字，然後用最鋒利的說話，去定義一個他們從未見過的人。」（IG@lucy.is.good）

爆Lucy得知母親被抨擊爆喊 母女相擁落淚

Sophia透露昨日給Lucy看了媒體報道，對於網民指她「你個女大個一定好X憎你！」，她稱親自問Lucy：「長大後會否因媽媽把你的大鼻孔肥肚腩放到網上而不開心？」又告訴女兒自己被網上不認識的人抨擊，續說：「說到這裏，lulu已經忍不住替媽媽感到委屈並且難過而哭了起來。還安慰着我說：『媽媽！唔緊要啦，我知道妳錫我就夠了』 聽到這裏我也頓時流下淚來。我流淚並不是感到委屈，而是我知道lulu因為心痛自己而流淚，那一刻被好好愛着的感覺撼動我心。這個世界上，真正重要的，根本就從不在那些難聽的留言裡。真正重要的人，是她。是那個會被我拍到醜照、還笑著搶我手機翻看並一起大笑的女孩。是那個知道媽媽嘴賤、但從不懷疑媽媽愛她的女兒。」

Sophia透露昨日給Lucy看了媒體報道，對於網民指她「你個女大個一定好X憎你！」，她稱親自問Lucy：「長大後會否因媽媽把你的大鼻孔肥肚腩放到網上而不開心？」又告訴女兒自己被網上不認識的人抨擊。（IG@lucy.is.good）

Sophia說李元元聽到後，因替媽媽感到委屈而哭了起來：「還安慰着我說：『媽媽！唔緊要啦，我知道妳錫我就夠了』 聽到這裏我也頓時流下淚來。我流淚並不是感到委屈，而是我知道lulu因為心痛自己而流淚，那一刻被好好愛着的感覺撼動我心。」（IG@lucy.is.good）

懶理負評內心位置僅留給兩女：我們不需活在別人嘴裡

Sophia表示自己有聽到那些難聽的話，亦不否認這些聲音，不過一向選擇不帶情緒地把它們放在心裡一個很小的角落，因為她將心裡大部位置都留給兩個女，包括她們的笑聲、擁抱以及她們所說的每一句「媽媽我愛你」。她又補充：「在這裏，我想跟大家說：『我們不需要活在別人的嘴裡，我們只需要活在愛我們的人心裡。』所以，那些討厭我的人，我尊重你的反感，或許我們對親子互動的想像不同，但我卻沒有必要用自己的人生去填滿別人的期待。我更想對支持我的朋友說：請繼續陪我記錄一個普通媽媽的真實日常，會有美照，也有”崩壞照”。對我來說，這才是最完整愛的紀錄。那些”醜照”，是她們長大後我們一起笑著回顧的寶藏。如果連最親的家人之間都不能幽默，這世界也實在太累了吧！」

Sophia表示自己有聽到那些難聽的話，亦不否認這些聲音，不過一向選擇不帶情緒地把它們放在心裡一個很小的角落，因為她將心裡大部位置都留給兩個女，包括她們的笑聲、擁抱以及她們所說的每一句「媽媽我愛你」。（IG@lucy.is.good）

梁志瑩：「那些討厭我的人，我尊重你的反感，或許我們對親子互動的想像不同，但我卻沒有必要用自己的人生去填滿別人的期待。我更想對支持我的朋友說：請繼續陪我記錄一個普通媽媽的真實日常，會有美照，也有”崩壞照”。對我來說，這才是最完整愛的紀錄。」（IG@lucy.is.good）

分享多張母女照：不要為了討好全世界而委屈自己

她分享了多張照片，當中有網民的負評、親子照，當中包括Lucy的「崩壞照」，但Sophia就說：「一些我很喜歡的照片。照片裡沒有完美濾鏡，只有我們最真實的樣子。而這些樣子，從來都不需要全世界也喜歡。最後這段，我想跟我兩位女兒說：現在的媽媽我，每一刻都勇敢活着，為自己感到驕傲！我不會討好世界，但會努力成為最欣賞自己的一個！」而她在相片中也加入了標註，包括：「屬於我們的珍貴時刻，旁人或許不會明白，媽媽嘴賤頑皮，但我就是我，不想錯過任何重要時刻，記得不要為了討好全世界，而委屈自己。記得要活得瀟灑，人生最苦就是強求……」又向女兒說：「謝謝你那麼愛我，媽媽會努力成為你的榜樣。」

Sophia說：「一些我很喜歡的照片。照片裡沒有完美濾鏡，只有我們最真實的樣子。而這些樣子，從來都不需要全世界也喜歡。（IG@lucy.is.good）