古明華轉戰內地開平價茶檔　慘蝕錢：餐飲係難做過演員好多

現年61歲的古明華在2020年年初離開了效力26年的TVB，轉戰內地發展，不時拍片同積極直播帶貨，其後更進軍飲食業，在江門、台山開餐廳，以港式茶餐廳模式營運，他亦親自落手落腳打點，又積極拍片做「生招牌」宣傳，希望吸引更多人幫襯。近日古明華接受訪問時，坦言目前餐廳蝕錢，直言：「餐飲係難做過演員好多。」

當年古明華在《巴不得媽媽》中演繹蘇基一角，獲得不少觀眾喜愛。（電視截圖）

有網民分享了在茶餐廳偶遇古明華的照片。（影片截圖）

古明華近年進軍飲食業。（影片截圖）

積極拍片宣傳。（影片截圖）

積極拍片宣傳。（影片截圖）

生招牌！（影片截圖）

古明華北上開餐廳

古明華在訪問中坦言做演員同做餐廳完全是兩件事：「做演員係自己喜歡嘅工作，做餐廳係生活上需要嘅工作。餐廳點解會做呢？就係偶然情況之下，行咗上呢條賽道，做演員嘅工作唔多，變咗而家做餐廳嘅時間多咗。」不過古明華就表示不會放棄演員工作，只要有戲拍就會拍：「我一路做住餐廳，一路等機會嚟。」

古明華坦言為生活做餐廳。（影片截圖）

演員工作不多。（影片截圖）

不會放棄演員工作。（影片截圖）

不會放棄演員工作。（影片截圖）

起初是設立一個茶餐廳風格的帶貨場地。（影片截圖）

起初是設立一個茶餐廳風格的帶貨場地。（影片截圖）

打算帶貨。（影片截圖）

其後發現做餐廳更好做，所以投資人就決定改成做餐廳。（影片截圖）

古明華嘆做餐飲競爭大坦言「捱緊」

古明華離巢後曾有一段時間直播帶貨，起初是設立一個茶餐廳風格的帶貨場地，但其後發現做餐廳更好做，所以投資人就決定改成做餐廳，但他坦言目前餐廳的收入未能滿足生活：「其實大環境比較差，我哋個生意都唔係好好，我有少少股份呢度，咁呀喺度捱緊，大老闆每個月都喺度蝕緊錢，我唔知佢肯蝕到幾時，只要佢話真係頂唔順，咁就冇喇，咁我就要再做返帶貨。」他更直言做餐廳比做演員更「卷」：「演員點樣卷都好，你有實力唔會俾人卷咗去，但係餐飲唔同，只要有人肯開平啲，咁就卷走咗你。」最後他亦呼籲大家多多幫襯！

古明華坦言目前餐廳的收入未能滿足生活。（影片截圖）

捱緊。（影片截圖）

開餐廳更難。（影片截圖）

做餐廳難過做演員。（影片截圖）

做餐廳難過做演員。（影片截圖）

定價低。（影片截圖）

希望員工有工開。（影片截圖）

呼籲大家多多幫襯。（影片截圖）

創業不易。（影片截圖）

拍片宣傳。（影片截圖）

拍片宣傳。（影片截圖）

價格親民。（影片截圖）

古明華曾連續開工50小時捱到病

畢業於演藝學院的古明華，過往演繹過不少經典角色，2012年他憑劇集《巴不得媽媽》中「蘇基」一角彈起，更在《萬千星輝頒獎典禮2012》上奪得最佳男配角。不過由於女兒在10歲時確診患上腎小球炎症，每月的醫療費用過萬元，加上太太曾遇車禍，後遺症令她行動不便，古明華要一人背起家庭重擔。而古明華就身兼演員及配音員，曾試過連續工作50小時，收入增多的同時，本身患有糖尿病的他卻捱到肺病，2016年他因肺結核住院3個月，2020年年初又因為急性膽囊發炎要緊急入院做手術，切去整個膽囊，休息了三個星期就為ViuTV真人騷《中佬唔易做》開工，相當搏命。兩度經歷大病的古明華在2020年年初離巢向外闖，北上發展爭取更多機會。

古明華在2012年憑劇集《巴不得媽媽》中「蘇基」一角奪得最佳男配角。（TVB）

古明華做完手術後休息了三個星期就為ViuTV真人騷《中佬唔易做》開工。（影片截圖）