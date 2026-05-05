Coco憶述謝賢叮囑交新男朋友要給他看：我不允許對你不好的

89歲的金像獎影帝謝賢（四哥）近日再次成為大家的焦點，除了早前被捕獲坐住輪椅現身山頂外，細49歲的前女友Coco又不停在社交平台講述昔日二人相戀細節，被指過度消費四哥，令這段過去式「爺孫戀」再度炒熱。Coco日前又分享二人的過往：「關於和他的ending，我知道他為我好。」

有網民在太平山頂偶遇四哥，相中所見，身穿紅色運動衫、頭戴黑色Cap帽的四哥以輪椅代步，手握拐杖，依然型格十足！（影片截圖）

Coco與四哥長達十二年的戀情以及分手的細節再度被曝光。(小紅書圖片)

Coco分享影片提到「如何體面結束一段戀愛關係？」

謝賢與比自己年輕近49年的前女友Coco曾經有着一段持續12年的感情，然而，隨着謝賢逐漸意識到自己年齡與健康上的差距，他坦然選擇放手，希望Coco能擁有更美好的未來。Coco在最近分享的一段影片提到「如何體面結束一段戀愛關係？」Coco在分享影片中談及與謝賢分手的過程，坦言謝賢希望她擁有更美好的未來。她表示，某次兩人一起爬山時，謝賢似乎突然意識到兩人之間身體機能的差距，於是主動建議：「你不要在香港待太久了，要多出去看看，多跟朋友、合作夥伴交流。」這一番話讓Coco明白，謝賢是想為她著想，希望她能實現自己的理想與事業。

謝賢與Coco曾一起拍tvb的節目。(節目截圖)

坦率的Coco在影片中提到，兩人並未明確談過分手，而是因她日漸繁忙的工作逐漸聚少離多。她回憶，2018年底最後一次與謝賢共進晚餐時，他給了她一個大大的擁抱，並微笑著說道：「這次分開，我們不知道什麼時候再見了。」Coco認為，這是一種滿含祝福的告別，而非傷感的終結。

Coco在影片中提到，兩人並未明確談過分手。(小紅書圖片)

即便在分開後，謝賢對Coco的關心依舊。Coco回憶道，謝賢曾真誠地表示：「四哥一直在你身邊，如果有一天，你找到一個很優秀的男人，一定要帶回來給我看，因為我閱人無數，我不允許對你不好的。」他甚至半開玩笑地補充道：「即使我不在這個世界，我也從另外一個地方，站起來打他的。」這些話語雖幽默，卻充分顯示了謝賢對舊愛的深情與保護。

即便在分開後，謝賢對Coco的關心依舊。(小紅書圖片)

Coco被質疑消費謝賢

不過，Coco近期頻繁提及與謝賢的往事，卻引來部分網民的不滿，有人質疑她在「消費」謝賢，同時亦有不少聲音稱讚謝賢在感情中的風流而不下流。