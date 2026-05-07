吳業坤正式離開TMG　大爆未有唱片公司招手：都預咗

歌手吳業坤日前（5/5）出席由好友 Jarvis 周奕瑋主持的旅遊節目《周遊人生》試映會。兩人在拍攝過程中建立了深厚感情，坤哥表示一定要現身支持。在接受《香港01》訪問時，坤哥表示已正式與 TMG（前星夢娛樂）唱片公司約滿，並大談未來的新動向。

吳業坤今日出席《周遊人生》試映會。（葉志明攝）

圓滿句號 展開新篇章

吳業坤提到，早前在廣台頒獎禮上最後一次以 TMG 歌手身份領獎及表演，為這段合作畫上了圓滿的句號。對於未來的音樂事業，他透露目前傾向於「自資」經營：「自己都喺唱片業都咁多年啦，都想試下自己去做埋投資，或者所有嘅一切。（唔會簽唱片公司？）呢個可能性係會有嘅，但當刻其實都好想自己全權擁有一隻歌曲，係屬於自己嘅。（有冇唱片公司向你招手？）好可惜係冇嘅。所以咪自己努力，其實我覺得冇所謂，我都預咗。」雖然目前暫未有其他唱片公司接洽，但坤哥表示早有心理準備，並已預備好資金去完成這個「小夢想」。

吳業坤透露未有唱片公司向他招手。（葉志明攝）

與 TVB 合作不變 多線發展

儘管唱片約滿，吳業坤強調與 TVB 的合約依然持續，包括藝員約及邵氏兄弟的經理人約。他表示未來會採取多元化發展：「嚟緊我都準備緊新劇啦，見到我留咗長頭髮，其實我唔係特登玩嘢嘅，其實係咗個新劇角色想多啲可能性，同埋自己都努力減緊肥。」