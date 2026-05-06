麥美恩螢幕曝光減少被傳雪藏　親揭背後真相：希望自己監製節目

無綫「綜藝女王」麥美恩（Mayanne）昨晚（5/5）現身出席全新節目《周遊人生》的試映會。有傳聞指她工作量大減，疑似遭到公司「雪藏」，麥美恩在接受《香港01》訪問時展現一貫的直率與幽默，大方回應傳聞。

麥美恩昨日出席《周遊人生》試映會。（葉志明攝）

力撐好友Jarvis 揭露節目背後「赤腳」深意

麥美恩今晚特意到場支持好友周奕瑋（Jarvis）。提到這個籌備近一年的節目，Mayanne表示自己見證了Jarvis從構思到拍攝的心路歷程。她更特別提到海報中Jarvis「赤腳」的細節：「嗰對鞋其實係自信同安全感嘅來源。佢喺海報中冇著鞋，象徵住佢願意展露自己嘅缺點，打破框架去突破自己。呢個唔係一般嘅旅遊節目，大家要用心去『聽』佢嘅心聲。」

麥美恩特意到場支持好友周奕瑋。（葉志明攝）

正面回應「被雪藏」傳聞

提於近期似乎較少在螢幕亮相、甚至傳出被「雪藏」的消息，麥美恩笑言「從來沒停過」。她解釋現在是多媒體時代，工作平台已不再局限於本地頻道：「其實我係冇停過，之前喺吉隆坡同黎諾懿同劉穎鏇拍咗一個製作，而家喺馬來西亞率先播緊。同埋而家我有好多唔同嘅平台都會見到我，咁可能大家都要要適應。（無綫冇嘢俾你做？）其實有，不過要搵啱時機，因為我想做嘅嘢，其實都要夾雜好多天時地理人和，我都好希望個節目有足夠嘅資金，因為我自己想親力親為，咁所以個節目係要自己主導一啲嘢，咁所以你要好多嘢嘅配合嘅，希望自己監製，如果有需要嘅話，你要儲班底，同埋搵資金。」