炎明熹新歌歌詞勁嗆口　「條文只是廢紙」被解讀與TVB合約問題？

歌手炎明熹（Gigi）日前（3日）以表演嘉賓的身份亮相音樂頒獎典禮，與MIRROR成員姜濤罕見同台演出，瞬間掀起熱議。活動後，炎明熹展現親和一面，深夜與一眾等待多時的「Gi炎粉」（炎明熹粉絲暱稱）見一見面。她率先分享了即將於本月8日推出的新歌《Colors in The Air》，還透露新歌以輕快的節奏和正面的歌詞為主，希望能藉此為聽眾帶來鼓勵和愉悅的心情。

姜濤與炎明熹同台演出。(資料圖片)

炎明熹搶先唱了新歌

在之前的頒獎禮上，炎明熹已搶先公開演唱了這首新曲，不過版本稍作改編。她輕鬆地解釋：「其本身首歌唔係咁樣，整體差唔多，有啲extension嘅位就唔係extension。」至於MV的細節，「Gi炎粉」問到會否跳舞時，炎明熹一如既往吊足胃口：「冇跳舞，但係有啲好特別嘅嘢，大家可以期待一下！」她還透露MV是在廣州番禺取景拍攝，並笑稱那裡的美食十分吸引。

炎明熹搶先唱了新歌。(ig@yiminghay)

新歌歌詞被認為直指與TVB的合約問題

這首新歌自曝光後便引起外界種種解讀，有批評炎明熹外貌造型的黑粉，也有人將歌詞解讀為她對過往與無綫合約糾紛的一次心聲告白。特別是歌詞提到「如何造型容貌都只是襯衣」以及「條文內容評論都只是廢紙」，被認為直指外界的評價和早前與TVB的合約問題。炎明熹則以歌詞表明態度是「親手編寫故事」，藉以傳遞她對未來主導權的霸氣宣言。歌詞亦並不斷重複「I see the colors in the air」，表示她不論流言蜚語，依然能看到「空氣中的色彩」。

炎明熹則以歌詞表明態度是「親手編寫故事」。(ig@yiminghay)

炎明熹搞笑回應自己的歌詞「如何造型容貌都只是襯衣」

炎明熹日前還在社交平台限時動態中搞笑回應了自己的歌詞「如何造型容貌都只是襯衣」，她則上傳一張後台照片並標記化妝師與髮型師，配文寫道：「不好意思，造型容貌都好重要的，我好需要大家。」言語風趣，成功引發粉絲熱議，再次展現她真性情的一面。