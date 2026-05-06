中韓話題短劇推薦　《秩序之外》AI純愛發人深省獲封短版《Her》

短劇迷留意！Viu積極擴充短劇版圖，早前於Viu App推出「短劇專區」、引入中韓泰等多地的精選豎屏作品後，近日再迎來兩部分別來自中國和韓國的話題作，更打正旗號以 「海外率先上架」姿態登場——科幻愛情短劇《秩序之外》已率先上架、韓國話題替身逆襲短劇《冒名繼承人，被腹黑大佬盯上了》亦在5月4日登場，兩劇風格迥異，題材大膽，勢必掀起新一輪追劇熱潮！

《秩序之外》：當「愛」成為一組代碼

《秩序之外》由內地人氣短劇演員鄧靈樞與楊鵬丞領涵主演，故事講述天才AI工程師魏梁（鄧靈樞飾）經歷事業與感情雙重打擊後，從廢品區帶走一個本該被銷毀的殘次品機器人PWL-000，為其取名魏南風（楊鵬丞飾）。然而這份看似溫暖的人機陪伴背後，藏著一個殘酷真相——魏南風體內被植入了代碼指令：永遠只愛魏梁，而這組代碼的作者竟是魏梁已故的前男友！一個是迷惘的頂尖工程師，一個是只能圍繞指令運行的完美伴侶，這場以謊言為起點的相遇，最終演變為對愛的本質最冷酷的拷問⋯⋯

《秩序之外》由內地人氣短劇演員鄧靈樞與楊鵬丞領涵主演。

故事講述天才AI工程師魏梁（鄧靈樞飾）經歷事業與感情雙重打擊後，從廢品區帶走一個本該被銷毀的殘次品機器人PWL-000，為其取名魏南風（楊鵬丞飾）。

被稱為短劇版《Her》發人深省

《秩序之外》於四月初在內地首播，熱度一度保持在5000萬以上！劇集之所以引發討論，事關它拋出的問題足夠尖銳：如果愛可以被代碼完美設計，那麼人類還剩下甚麼？有評論將此劇與經典電影《Her》相提並論，兩部作品均講述人類和科技在交流中萌生感情，漸漸發展出一段「人機戀」；有網友指《秩序之外》「突破了短劇題材」、「展現了短劇的另一種可能性」，也有人被已故程序員姚澈的愛情震撼落淚，讓觀眾直呼難過！

劇集之所以引發討論，事關它拋出的問題足夠尖銳：如果愛可以被代碼完美設計，那麼人類還剩下甚麼？有評論將此劇與經典電影《Her》相提並論，兩部作品均講述人類和科技在交流中萌生感情，漸漸發展出一段「人機戀」。

男主角純情演繹大加分

此外，劇中南風的純情男演繹也獲觀眾大讚極具追看性：「將機器人的純情、呆萌與深情演繹得很好」、「讓人產生保護慾」！2006年出生的楊鵬丞年僅19歲便已參演近40部短劇，總播放量突破百億；他也因為外型成熟、演技老練，被網友稱作「小孩哥」！在《秩序之外》中，他一人分飾機器人南風1號與南風2號，既要演繹純情機械人的脆弱與執著，又要面對真實存在的倫理掙扎，表演難度不低。女主角鄧靈樞則畢業於中國傳媒大學，曾參演《這丫環我用不起》、《前任4：英年早婚》等作品，2025年更獲頒愛奇藝熒光之夜「年度微劇閃耀演員」，劇中她飾演的頂尖工程師魏梁被觀眾評為「不是戀愛腦」、「更貼合現代獨立女性的情感觀」。

劇中南風的純情男演繹也獲觀眾大讚極具追看性：「將機器人的純情、呆萌與深情演繹得很好」、「讓人產生保護慾」！

楊鵬丞年僅19歲便已參演近40部短劇，總播放量突破百億；他也因為外型成熟、演技老練，被網友稱作「小孩哥」！在《秩序之外》中，他一人分飾機器人南風1號與南風2號，既要演繹純情機械人的脆弱與執著，又要面對真實存在的倫理掙扎。

女主角鄧靈樞畢業於中國傳媒大學，曾參演《這丫環我用不起》、《前任4：英年早婚》等作品，2025年更獲頒愛奇藝熒光之夜「年度微劇閃耀演員」，劇中她飾演的頂尖工程師魏梁被觀眾評為「不是戀愛腦」、「更貼合現代獨立女性的情感觀」。

《冒名繼承人，被腹黑大佬盯上了》：由謊言開始的權力遊戲

全新韓國短劇《冒名繼承人，被腹黑大佬盯上了》 講述因家庭變故一夜之間債台高築的靜賢，在絕望邊緣被W集團高層民奎找上，民奎向她提出一個危險的交易：由於靜賢與集團已故繼承人智敏長相幾乎一模一樣，她需假冒繼承人身份，淪為民奎手中的傀儡！正當靜賢以為這是重生機會時，其秘密卻被覬覦W集團的競爭對手宇赫發現，並以此要脅她成為雙面間諜。一場由謊言開啟的權力遊戲，迅速演變成背叛與生存的生死羅網，靜賢最終會站在哪一邊？是自救，還是復仇？

全新韓國短劇《冒名繼承人，被腹黑大佬盯上了》 講述因家庭變故一夜之間債台高築的靜賢，在絕望邊緣被W集團高層民奎找上，民奎向她提出一個危險的交易：由於靜賢與集團已故繼承人智敏長相幾乎一模一樣，她需假冒繼承人身份，淪為民奎手中的傀儡！

誰才是真正的棋子？

《冒名繼承人，被腹黑大佬盯上了》乍看是典型的替身逆襲套路，但劇集在多個層面進行了反轉。靜賢初期看似任人擺布，隨著她逐步摸清財閥內部的權力鏈，她開始從被動工具人到主動反擊，並運用自己的身份優勢進行反噬，讓觀眾不禁大讚爽度爆燈！亦有人稱讚該劇節奏明快、反轉密集，被形容為充滿爆點的懸疑復仇爽劇，促使《冒名繼承人，被腹黑大佬盯上了》在一眾同類作品中脫穎而出，被視為財閥鬥爭題材中的革新嘗試。

《冒名繼承人，被腹黑大佬盯上了》乍看是典型的替身逆襲套路，但劇集在多個層面進行了反轉。靜賢初期看似任人擺布，隨著她逐步摸清財閥內部的權力鏈，她開始從被動工具人到主動反擊，並運用自己的身份優勢進行反噬，讓觀眾不禁大讚爽度爆燈！