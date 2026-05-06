Vera Wang時尚性感造型現身紅地毯騷身材好搶鏡　網民評價兩極

現年76歲的著名婚紗設計師王薇薇（Vera Wang）向來有「婚紗女王」之稱，她旗下的婚紗品牌一直甚受名媛及圈中女星愛戴，包括劉嘉玲、劉詩詩、陳妍希，孫藝珍等也是披上她公司的婚紗出嫁。她除了婚紗設計令人讚嘆，備受欣賞之外，她那食極唔肥的纖瘦身材，以及凍齡狀態亦令不少人羨慕。Vera Wang對自己的身材信心爆棚，不時穿上頂端的時裝出席時尚及娛樂活動，展示自己的美好身段。

孫藝珍的婚紗照身穿Vera Wang 2020春夏婚紗系列婚紗（IG@vast.ent）

今日網民評價兩極

有網民於社交平台分享了Vera Wang於美國時間5月4日出席大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）的生圖視頻，她的原相機真實狀態再度引起網民熱議。片中可見Vera Wang化上裸色妝容，染了一頭白金髮色，身穿黑色Tube top晚裝裙，胸前只以一條橫帶包裹着，大副度坦露身體，設計極其性感，整個造型相當時尚。網民紛紛留言驚嘆Vera Wang的狀態完全不似76歲高齡：「雖然有皺紋 可是臉還是很緊致哦」、「76歲能做到這樣，真的太牛了」、「這身材絕了！」、「她身體皮膚好緊致，不看脖子和臉，感覺就是個年輕人的身體」、「居然還有少女感」。不過也有網民表示：「不懂欣賞」、「辣眼睛，完全不管看的人的死活」，評價兩極。

Vera Wang現身Met Gala紅地毯。(爆米花會飛@小紅書)

Vera Wang好性感。(爆米花會飛@小紅書)

Vera Wang造型時尚。(爆米花會飛@小紅書)

Vera Wang好凍齡。(爆米花會飛@小紅書)

Vera Wang染了一頭金髮。(爆米花會飛@小紅書)