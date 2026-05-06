李家鼎怒揭大仔泳漢夫婦榨乾近200萬積蓄　施明死後10日才獲通知

資深藝人施明於3月病逝，上月（23日）於大圍寶福紀念館設靈。施明離世引發兩兄弟不和升級及爭產風波，81歲的李家鼎（鼎爺）不忿大仔李泳漢長期生事，更哭訴一直以來供養長子一家五口，透露每月至少給5萬元家用。李家鼎再接受《娛壹》訪問，宣布託付幼子泳豪代辦一切，更怒揭泳漢兩公婆所為，包括無法見前妻最後一面，並拒絕繼續被榨乾當「人肉提款機」。

李家鼎不忿大仔李泳漢長期「搞事」。（資料圖片）

李家鼎為細新抱Agnes平反

李家鼎受訪時表示希望趁有生之年清楚交代想法及安排都託付細仔李泳豪代辦一切，包括錢銀，免得他日「死無對證」，自己變成另一個「施明」，落入忤逆子訛稱的「遺願」。在鼎爺眼中，泳豪孝順實幹跟不事生產又愛生事的李泳漢兩公婆所為南轅北轍，大讚泳豪不會奸狡，對家庭盡責忠心，並斬釘截鐵否認大仔早前指細佬謀家產。對於被大仔抹黑的細媳婦Agnes，鼎爺為她平反，指對方連日為他奔波勞碌任勞任怨。鼎爺因傷心過度茶飯不思，泳豪及Agnes憂心得每日探望：「細新抱對我真係好好，餵我食飯。細仔點攰，都會攞飯嚟俾我。我啲細佬細妹，亦有嚟探我。」

李家鼎為細新抱Agnes平反。（ig@drift_greg）

鼎爺揭李泳漢講大話 施明逝世十日後才被通知消息

由於施明晚年由大仔掌控，但鼎爺為了要她活得安好才被迫妥協，更供養大仔一家生活多年，每月給予至少五萬元生活費，並擔起三個孫兒、施明醫療各樣開支。現在施明離開了，鼎爺再無顧慮，決定揭穿大仔另一個大話，更怒斥大仔兩公婆「唔係人」。早前李泳漢在解穢酒外接受傳媒訪問時，指母親死後兩日才通知父親，鼎爺踢爆泳漢講大話。鼎爺指大仔其實是在施明逝世十日後，即3月31日有媒體凌晨12點率先報導死訊前一刻，才告知他噩耗。被通知前的那個晚上，大仔兩公婆還隱瞞真相，以照顧施明開支為藉口，榨乾鼎爺到最後。

鼎爺揭李泳漢講大話，施明逝世十日後才被通知消息。（資料圖片）

鼎爺激動說︰「施明死後十日先通知我，通知我之前仲問我攞咗筆錢，跟住隔咗陣先話俾我知佢媽咪走咗，我嬲到跳起。」至於當時用甚麼作索錢理由，鼎爺表示大仔以母親的醫院費榨取金錢，錢到手後才獲通知施明離世：「我問點解而家先講，佢話驚我接受唔到，所以『家下』先話俾我聽。我話有冇搞錯，呢啲早唔講，正X街，你係咪人呀！佢講大話好叻！如果唔係搵阿媽做理由，我又點會俾錢佢。」問到被大仔兩公婆榨乾的金額，鼎爺透露金額是5位數。有網民亦發現去年3 月，大新抱Conny在醫療用品二手網站，送走施明用開的醫療床。原來鼎爺花數萬元為施明更換新床，並說每次只憑泳漢口講數目，從沒出示單據。另外，曾有報道指年3月11日下午，大新抱Conny在又一城名店開心shopping，而同月21日，施明逝世。

解穢酒後泳漢受訪，好易觸動神經。（資料圖片）

鼎爺爆大仔兩公婆苛索手段

鼎爺曾以「人無三尺高，肚裏三把刀」形容大新抱Conny，指她在苛索事情上與泳漢如同一攻一守︰「佢講唔掂我就搵個老婆，老婆都講唔掂我，佢就死𦧲，佢搵個老母做扶手棍。佢好古惑，硬唔得就軟，一哭二鬧三上吊嗰啲。」鼎爺晚年憑《阿爺廚房》走紅，一度帶來可觀財富，可惜被大仔兩公婆榨乾多年，積蓄近掏空未能安享晚年，稱沒法計算被苛索多少，只粗略估計至少二百萬，慨歎現在手停口停︰「有得做就一定要做。以前一向係人哋搵我借錢，而家衰到問人借返轉頭。」

鼎爺暴瘦只剩120磅，臉頰凹陷。（資料圖片）

鼎爺夢見施明哭得肝腸寸斷

施明離世後，鼎爺大受打擊暴瘦健康下滑，更在哭得肝腸寸斷。鼎爺被阻隔見施明一年多，再見這位最愛已是靈堂內冰冷的遺體。被問到日後可會還想跟大仔見面，鼎爺直言：「我唔想再見佢哋……佢哋唔係人嚟。而家安排終止外傭合約，我就好安樂喇。」

施明離世後，兩兄弟不和升級兼爆出爭產風波。（IG圖片）

拒絕再供養大仔一家

鼎爺指之前聘請兩名外傭，一名服侍施明，另一個則照顧大仔一家，而兩名外傭的薪金均由鼎爺支付。鼎爺表示施明已離開，大仔的事與他無關︰「其實我清醒咗好耐，過去我只係睇在施明同啲孫份上咋。」