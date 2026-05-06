85歲何守信罕有現身　與陳啟泰陳煒聚會亞視經典陣容驚喜合體

現年85歲、被譽為「金牌司儀」的何守信（何B），自2018年主持完世界盃節目後正式宣布退休，隨後返回加拿大定居，過著低調的退休生活。近日，這位昔日電視界的重量級人物罕有返港，並與一眾前亞洲電視（ATV）的戰友聚會，近況正式曝光！

何守信Keep得好好！（IG/@yuen_man_kit）

亞視「四巨頭」再現 袁文傑驚嘆：排山倒海的功力

藝人袁文傑日前在社交平台分享了多張聚會合照，席間除了何B外，還有陳啟泰、林韋辰和陳煒等，場面熱鬧，堪稱「亞視經典陣容」再現。袁文傑在帖文中表現激動，留言表示：「今晚同何B師傅相聚，實在太開心！記得在A記和師傅合作，特別有一次一個戶外show，直接感受到師傅嗰種排山倒海功力👍🏼」

何B神采飛揚 兩鬢斑白氣質依舊儒雅

從流出的照片可見，85歲的何守信雖然早已兩鬢斑白，但精神狀態極之飽滿，比起同場後輩，何守信神情從容，笑容燦爛，顯見退休生活非常寫意。他穿著簡單的襯衫外套，氣質依舊儒雅，完全看不出已屆仗朝之年。今次返港探望老朋友，足見其在行內的人緣極佳。

感情好好！（IG/@yuen_man_kit）

ATV經典！（IG/@yuen_man_kit）

由化學系畢業生到TVB台柱

何守信1965年畢業於現今香港浸會大學前身、香港浸會書院化學系，之後任職於化學公司，其後轉到香港浸會書院任體育科助教。直到1969年由鍾景輝介紹下，何守信加入TVB兼職任摔角等體育節目旁述員，亦曾為世界盃足球賽做旁述，3年後正式成為合約藝員，並加入長壽綜合性節目《歡樂今宵》，一直主持至1987年離巢，翌年移民到加拿大多倫多。

何守信頂著一頭濃密且自然捲曲的時尚銀髮，散發著不減當年的型男魅力。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）

陳淑蘭更是緊緊挨著何守信，對著鏡頭擺出開懷的表情。（Facebook@Lanchi陳淑蘭）