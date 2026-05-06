「江美儀細女」22歲熊子逸女大十八變　蛻變精緻辣妹冇人認得

曾在TVB劇集《親親我好媽》中飾演江美儀細女「嚴茜聰」而廣受關注的昔日童星熊子逸，她在拍畢該劇後便選擇息影，與哥哥遠赴新西蘭求學，鮮少公開露面。不過，22歲的熊子逸不時會在社交平台更新近況，而其「女大十八變」的成熟樣貌與突飛猛進的好身材瞬間引爆網絡，讓大批網民直呼：「完全認唔出！」



熊子逸曾在TVB劇集《親親我好媽》中飾演江美儀細女「嚴茜聰」而廣受關注。（劇照）

22歲熊子逸變金髮辣妹大騷事業線

遠赴新西蘭留學多年的熊子逸，現時已經22歲了。從她近日在Instagram上分享的最新照片可見，她的氣質與9年前劇中那個青澀的小女孩已經大不相同，當年13歲的清純小女孩，如今已蛻變成充滿女人味的辣妹，其外貌與氣質的轉變極具顛覆性。

息影多年的熊子逸，現時已經22歲了。（IG@sophia_hungt）

當年13歲的清純小女孩，如今已蛻變成充滿女人味的辣妹。（IG@sophia_hungt）

從她分享的照片可見，熊子逸染了一頭亮眼的金髮，肌膚白滑無瑕，五官輪廓比小時候更加突出、精緻。最令網民震驚的是她「突飛猛進」的身材，照片中她大方展露深邃的事業線，充滿成熟魅力。面對她如此巨大的轉變，網民紛紛留言驚呼：「同一個人嚟？」、「完全認唔出！」，對她的蛻變感到難以置信。

熊子逸染了一頭亮眼的金髮，官輪廓比小時候更加突出、精緻。（IG@sophia_hungt）

大熊子逸方展露深邃的事業線，充滿成熟魅力。（IG@sophia_hungt）

童年坎坷幸得薛家燕幫助 急流勇退遠赴新西蘭求學

熊子逸當年憑《親親我好媽》成功入屋，正當外界以為她會在演藝圈繼續發展時，她卻選擇在劇集拍攝完成後急流勇退，徹底息影。她與哥哥一同遠赴新西蘭求學，回歸平靜的校園生活，自此鮮少在幕前或公眾視野中曝光。

熊子逸在拍攝完《親親我好媽》徹底息影，選擇前往新西蘭留學。（劇照）

雖然熊子逸在螢幕前總是展現出可愛活潑的一面，但其實她的童年經歷了常人難以想像的創傷與悲痛。9歲時，她曾親眼目擊表哥被跳樓婦人壓死的慘劇；11歲時，弟弟又因病不幸離世；隨後更經歷了父母離異的家庭變故。

其實熊子逸的童年十分坎坷。（IG@sophia_hungt）

接二連三的打擊讓年幼的她內心承載著莫大的悲痛。後來她進入薛家燕的藝術中心修讀，幸得家燕姐察覺到她深受情緒困擾。家燕姐不僅給予關懷，更主動出資2萬元帶她去看心理醫生。在專業的治療與前輩的溫暖幫助下，熊子逸才成功走出陰霾，渡過人生的難關。

家燕姐當年對熊子逸照顧有加。（IG圖片）